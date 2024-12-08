Новые временные ж/д кассы заработают с 9 декабря на Ленинградском направлении

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - С понедельника, 9 декабря, для пассажиров пригородных поездов Ленинградского направления на Комсомольской площади в Москве начнут работу новые временные кассы, сообщили в столичном дептрансе в воскресенье.

"На месте старых будет размещена строительная площадка, а также начнет работать спецтехника", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, новые мобильные павильоны сохранят уровень сервиса, будет доступно пополнение карты "Тройки", покупка билетов, оформление абонементов на поездки и консультация с сотрудниками.

Ранее сообщалось, что здание Ленинградского вокзала с 11 августа закрылось на ремонт.