Поиск

Новые временные ж/д кассы заработают с 9 декабря на Ленинградском направлении

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - С понедельника, 9 декабря, для пассажиров пригородных поездов Ленинградского направления на Комсомольской площади в Москве начнут работу новые временные кассы, сообщили в столичном дептрансе в воскресенье.

"На месте старых будет размещена строительная площадка, а также начнет работать спецтехника", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, новые мобильные павильоны сохранят уровень сервиса, будет доступно пополнение карты "Тройки", покупка билетов, оформление абонементов на поездки и консультация с сотрудниками.

Ранее сообщалось, что здание Ленинградского вокзала с 11 августа закрылось на ремонт.

Москва Комсомольская площадь Ленинградский вокзал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ледяной дождь ожидается до конца дня в Москве

Ледяной дождь ожидается до конца дня в Москве

До 13 см снега выпало за сутки в Москве

В Москве в субботу может выпасть до 11 см снега

В Москве в субботу может выпасть до 11 см снега

В Москве началось формирование льда на водоёмах

В Москве началось формирование льда на водоёмах

В Москве за выходные может выпасть до 10 см снега

В Москве Роспотребнадзор опечатал два кафе "Моремания"

В Москве Роспотребнадзор опечатал два кафе "Моремания"

Суд вынес приговор по делу о хищении более 200 млн руб. через "Пушкинскую карту"

Суд вынес приговор по делу о хищении более 200 млн руб. через "Пушкинскую карту"

Поезда ЦППК переходят на новый график с 15 декабря

В пунктах пропуска через госграницу РФ усилены меры безопасности

В Москве начался эксперимент по продаже билетов в театр и на концерт по паспорту

В Москве начался эксперимент по продаже билетов в театр и на концерт по паспорту
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии30 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5530 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9587 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2050 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });