Здание Ленинградского вокзала в Москве с 11 августа закрылось на ремонт

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Здание Ленинградского вокзала в Москве с 11 августа закрылось на ремонт в связи с интеграцией вокзала в единую систему московского транспорта, сообщило ОАО "РЖД".

Сроки ремонта компания не уточняет, парковка на время ремонта вокзала недоступна.

Во время ремонта все поезда дальнего и пригородного следования продолжат прибывать и отправляться по расписанию, однако изменятся схемы прохода к ним.

РЖД сообщили, что пройти к поездам дальнего следования пассажирам можно:

- со стороны Комсомольской площади через закрытую парковку с западной стороны здания Ленинградского вокзала;

- от здания Ярославского вокзала по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход;

- от станции метро Комсомольская (выход N1 Сокольнической линии) по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход.

Маршрут следования пассажиров к пригородным поездам тоже изменился - он проходит от здания Ярославского вокзала по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами или от станции метро Комсомольская (выход N1 Сокольнической линии) по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход.

РЖД сообщали, что сдать багаж в автоматические камеры хранения на Ленинградском вокзале можно было до 00:00 по Москве 10 августа, а забрать - до 01:00 11 августа. Багаж, не изъятый до этого времени, перемещен на склад забытых вещей Казанского вокзала.

Воспользоваться автоматическими камерами хранения багажа можно в зале N2 на 1 этаже Ярославского вокзала и в залах NN1,3 и 6 Казанского вокзала.

Количество касс дальнего следования увеличивается в кассовом зале на 1 этаже Ярославского вокзала. Количество касс пригородного сообщения останется прежним - ими можно будет воспользоваться в отдельно расположенных мобильных павильонах между зданиями Ярославского и Ленинградского вокзалов, сообщили РЖД.