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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 22:30

Московская система дистанционного голосования стала одним из лауреатов премии Рунета

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 15 столичных проектах, ставших победителями премии Рунета, среди которых приложение "Мой ID", инвестиционная карта Москвы и другие.

"Национальная премия Рунета: 15 столичных проектов стали лауреатами", - написал Собянин в понедельник вечером в своем телеграм-канале.

Он отметил, что среди лауреатов: мобильное приложение "Мой id"; столичная система Дистанционного электронного голосования (ДЭГ); инвестиционная карта Москвы; Московский инновационный кластер; платформа "МосМедИИ"; благотворительная акция на платформе "Миллион призов"; форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"; Киноплатформа Москино; особая экономическая зона "Технополис Москва"; департамент города Москвы по конкурентной политике; проект "Лето в Москве"; геймифицированная экскурсия по "МетаВДНХ" с Ваней Дмитриенко; AR-объекты в приложении "Узнай Москву".

Как отметил Собянин, столичный департамент транспорта получил специальный диплом за карту "Тройка", выпущенную к 30-летию Рунета.

Премия Рунета вручается за вклад в развитие российского сегмента интернета и достижения в области информационных технологий и электронных коммуникаций.

Москва Рунет Сергей Собянин ДЭГ
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