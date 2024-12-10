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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 04:58

Что случилось этой ночью: вторник, 10 декабря

США готовы вооружить новобранцев ВСУ, Израиль не выведет войска с Голанских высот, в Москве вручили премию Рунета

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США готовы вооружить и обучить новобранцев ВСУ при снижении призывного возраста, заявил на брифинге представитель Госдепа Мэттью Миллер. По мнению американских чиновников, Украина должна снизить призывной возраст с 25 до 18 лет и тем самым решить проблему с нехваткой военных.

- Несколько стран Европы приостановили предоставление убежищ сирийским беженцам. В частности, такое решение приняли власти Великобритании, Германии, Австрии, Дании.

- Премьер Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали сообщил, что дал согласие на передачу власти повстанческим группировкам. Он объявил, что достиг соответствующей договоренности с "правительством спасения".

- Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль никогда не выведет войска с Голанских высот. По словам Нетаньяху, которые приводит The Times of Israel, "все понимают важность сохранения израильского присутствия на Голанских высотах, а не только на подступах к ним". "Голанские высоты всегда будут неотделимой частью Израиля", - подчеркнул Нетаньяху.

- Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Неваде. Эпицентр сейсмособытия находился в 83 км восточнее Карсон-Сити. По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как "очень сильное".

- 15 столичных проектов стали победителями премии Рунета. Среди них приложение "Мой ID", система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), инвестиционная карта Москвы, платформа "МосМедИИ" и др., сообщил мэр Сергей Собянин.

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