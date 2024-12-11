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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:00

Число вторичных сделок с жильем в Москве снизилось на 12% за год

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Число переходов прав по договорам купли-продажи (мены) жилья в Москве в ноябре текущего года оказалось на 11,9% ниже, чем в ноябре 2023 года, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

"В ноябре 2024 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 13 568 переходов прав по договорам купли-продажи (мены) жилья. (...) В годовом выражении ноябрь сократился на 11,9% к одиннадцатому месяцу 2023 года (15 393), но на четверть (+25,3%) превысил результат аналогичного периода 2022 года (10 829)", - говорится в сообщении.

По сравнению с октябрем текущего года число сделок сохранилось практически на том же уровне, уступив всего 61 договор прошлому месяцу. Как пояснил руководитель Росреестра по Москве Игорь Майданов, ноябрьские показатели почти на 16% выше среднемесячного значения по сделкам 2024 года.

Уточняется, что всего с начала года в столице оформили 128,9 тыс. сделок на вторичном рынке, что на 19,5% меньше, чем в прошлом году (160 тыс.).

Росреестр Москва
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