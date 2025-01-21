В Москве под конец 2024 года оживились продажи вторичного жилья

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Москве к концу 2024 года оживились продажи вторичного жилья, сообщила пресс-служба управления Росреестра по региону.

"Начиная со второй половины 2024 года, после изменения условий льготных ипотечных программ, статистика управления отражает равномерное "перетекание" спроса с первичного на готовое жилье. Декабрь не только показал прирост к предыдущему месяцу более чем на четверть, но и превысил предыдущий максимальный показатель, установленный в октябре (13,6 тыс.) на 27%", - прокомментировал глава управления Игорь Майданов.

В декабре 2024 года в Москве зарегистрировано 17 297 переходов прав на вторичное жилье, что на 27,5% больше ноября 2024 года (13 568). В годовом выражении число оформленных договоров на вторичное жилье выросло на 16,4% (14 864 в декабре 2023 года), а к аналогичному месяцу 2022 года (14 030) рост составил 23,3%.

При этом картина в годовом выражении отрицательная. За январь-декабрь 2024 года в Москве зарегистрировано 146 200 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. К результату 2023 года (174 952) динамика составила -16,4%. К 2022 году (132 637) показатель увеличился на 10,2%.