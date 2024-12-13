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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Снежный покров в Москве за выходные вырастет еще на 8 см

Снежный покров в Москве за выходные вырастет еще на 8 см
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Январская температура прогнозируется в Москве в выходные, температура ночью будет опускаться до минус 10 градусов; в течение субботы и воскресенья будет идти снег, высота сугробов вырастет еще на 3-8 см. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С сегодняшнего дня открылись ворота для вхождения в Москву холодных воздушных масс с севера и с северо-запада. Поэтому температура будет январская, ночью около минус 10 градусов в Москве, днем около минус 5. По области ночью до минус 14 градусов, а дневные температуры максимальные на севере области будут даже до минус 8", - сказал Вильфанд.

Порывы ветра в субботу будут достигать 7 - 11 м/с, пройдет снег.

В воскресенье ночью прогнозируется минус 6 - минус 10 градусов, днем – минус 3 - минус 5 градусов. К вечеру, как отметил Вильфанд, температура начнет повышаться.

В воскресенье также прогнозируется снег.

"Снегопадов в выходные сильных не будет, но за два дня от 3 до 8 см прогнозируется прирост снега", - сообщил Вильфанд.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
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