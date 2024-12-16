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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:23

В Москве в понедельник прогнозируют снег, сильный ветер, возможна гололедица

В Москве в понедельник прогнозируют снег, сильный ветер, возможна гололедица
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в понедельник в течение дня синоптики ожидают снегопад и сильный ветер, а также возможна гололедица, сообщает столичный департамент транспорта со ссылкой на ЦОДД.

В связи с этим ведомство посоветовало пользоваться общественным транспортом.

Если поездок на автомобиле не избежать, департамент рекомендует соблюдать скоростной режим и дистанцию; не совершать резких маневров; не отвлекаться на телефон во время движения; не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями; а также быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

В Дептрансе напомнили, что с 16 по 25 декабря на дорогах города число машин вырастет на 30-50 тысяч в связи с предпразничными поездками.

Дептранс ЦОДД Москва
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