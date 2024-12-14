В Москве и Подмосковье можно открывать лыжный сезон

Фото: Андрей Никеричев/Агентство "Москва"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Высота снежного покрова в Москве достигла 21 см, в отдельных районах Москвы сугробы выросли до 28 см; из-за прошедших осадков в виде мокрого снега, снег стал плотным, что позволяет открыть лыжный сезон, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве высота сугробов и высота снега заметно отличается. Максимальная высота зарегистрирована в Тушино - 21 см. На Балчуге и МГУ - 10 см, а вот на нашей реперной станции ВДНХ - 16 сантиметров", - сказал Вильфанд.

По его словам, "хорошие сугробы" отмечаются на севере и западе Московской области. Так, в Волоколамске и в Дмитрове высота снега - 28 см, в Новом Иерусалиме и в Клину - 23−25 см.

"Снега много, и он будет подрастать. За эти выходные он еще подрастет и в течение следующей недели еще увеличится на пару сантиметров", - отметил Вильфанд.

Он напомнил, что на этой неделе в Москве был мокрый снег, что привело к тому, что снег "не просто высокий, он не пушистый, он плотный".

"Это значит, что хороший наст, он будет держать лыжника хорошо. В прошлые выходные рекомендации были, что в нужно идти на каток. Сейчас сформировала устойчивая снежный покров и с удовольствием можно выходить москвичам на лыжи и получать удовольствие от этого", - отметил Вильфанд.