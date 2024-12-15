Метель и снежные заносы ожидаются в Москве в понедельник

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сильный снег, метель, гололед и снежные заносы прогнозируются в столичном регионе в понедельник.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 16 декабря в Москве и Подмосковье днем ожидаются сильный снег, мокрый снег, метель, отложение мокрого снега, гололед, гололедица, снежные заносы, ветер с порывами до 17 м/с.

Температура ночью в Москве будет от минус 4 до минус 6 градусов, по области до минус 8. Днем температура в столице будет около нуля - от минус 1 до плюс 1 градуса, по области от минус 3 до плюс 2 градусов.

В ночь на вторник, согласно информации Гидрометцентра, снег продолжится, местами прогнозируются метель и снежные заносы.

В связи с ухудшением погодных условий до вечера 16 декабря в Москве и Подмосковье будет действовать "желтый" уровень погодной опасности.