Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:24

Метель и снежные заносы ожидаются в Москве в понедельник

Метель и снежные заносы ожидаются в Москве в понедельник
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сильный снег, метель, гололед и снежные заносы прогнозируются в столичном регионе в понедельник.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 16 декабря в Москве и Подмосковье днем ожидаются сильный снег, мокрый снег, метель, отложение мокрого снега, гололед, гололедица, снежные заносы, ветер с порывами до 17 м/с.

Температура ночью в Москве будет от минус 4 до минус 6 градусов, по области до минус 8. Днем температура в столице будет около нуля - от минус 1 до плюс 1 градуса, по области от минус 3 до плюс 2 градусов.

В ночь на вторник, согласно информации Гидрометцентра, снег продолжится, местами прогнозируются метель и снежные заносы.

В связи с ухудшением погодных условий до вечера 16 декабря в Москве и Подмосковье будет действовать "желтый" уровень погодной опасности.

Москва Подмосковье Гидрометцентр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение автомобилей по трассе М-4 в сторону Москвы ограничено из-за ДТП

Четыре человека пострадали в массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Четыре человека пострадали в массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится на период с 17 по 28 декабря

В Москве и Подмосковье можно открывать лыжный сезон

В Москве и Подмосковье можно открывать лыжный сезон

Снежный покров в Москве за выходные вырастет еще на 8 см

Снежный покров в Москве за выходные вырастет еще на 8 см

В Москве пробки достигли 8 баллов

В Москве пробки достигли 8 баллов

В Москве средняя скорость движения снизилась до 25 км/ч

В Москве средняя скорость движения снизилась до 25 км/ч

В Москве систему отопления готовят к похолоданию

В Москве систему отопления готовят к похолоданию

Дептранс предупредил о кражах денег под предлогом пополнения карт "Тройка"

Дептранс предупредил о кражах денег под предлогом пополнения карт "Тройка"

В Москве потушили пожар на Коптевском рынке

В Москве потушили пожар на Коптевском рынке
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии100 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5558 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России30 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2057 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });