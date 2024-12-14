Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится на период с 17 по 28 декабря

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - На третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) с 17 по 28 декабря изменится график движения поездов, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

На станции Митьково изменится время отправления первых и последних поездов. В сторону станции Зеленоград - Крюково первый состав поедет в 06:12, последний - в 01:02. В сторону Ипподрома первый поезд отправится в 05:47, последний - в 00:33.

На Ленинградском и Казанском направлениях с 00:00 до 06:00 интервалы движения некоторых составов увеличат до 15 минут. Будет изменено время отправления первых и последних поездов.

Департамент транспорта рекомендует пассажирам проверять расписание пригородных и городских поездов в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт", а также на сайтах перевозчиков Казанского и Ленинградского направлений.