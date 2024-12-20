В Москве заработали елочные базары

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Елочные базары начали работать в Москве, на 270 площадках можно будет приобрести отечественные новогодние ели, импортные пихты, сосны и лапник.

"Елочные базары открылись в столице 20 декабря. Легальные точки по продаже хвойных деревьев будут работать вплоть до 31 декабря. В городе предусмотрено к размещению 270 площадок, на которых можно выбрать и купить главное новогоднее дерево", - сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.

В ассортименте представлены отечественные ели из Пермского края, Кировской области и республики Башкирия, а также импортные пихты, сосны и лапник. Кроме того, на елочных базарах можно купить новогодние игрушки и украшения, световые гирлянды и подставки для елей.

"Официальные елочные базары можно узнать по единому внешнему виду. Их дизайн был утвержден еще в 2015 году и используется до сих пор. Конструкции состоят из типовых модулей - металлический каркас, внешняя сторона которого облицована деревянными рейками", - отметил руководитель департамента Алексей Немерюк, слова которого привели в пресс-службе.

Официальные точки по продаже хвойных деревьев открыты в каждом из 11 округов Москвы. Больше всего базаров расположено в юго-западном административном округе - 46 точек.