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Задерживаются пригородные поезда на Ленинградском направлении, в том числе МЦД-3

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Пригородные поезда, в том числе третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3), Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД) по техническим причинам задерживаются в сторону станции "Москва Ленинградский вокзал", сообщили "Интерфаксу" в ОЖД.

"В настоящее время по техническим причинам в пути следования задерживаются пригородные поезда (в т.ч. МЦД-3) Ленинградского направления ОЖД в сторону станции "Москва Ленинградский вокзал" и обратно, максимальное время опоздания - не более 1 часа", - говорится в сообщении.

В ОЖД отметили, что железнодорожники предпринимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов.

МЦД Москва
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