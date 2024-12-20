Солнечная погода будет в Москве в самый короткий день в году

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Температура на семь градусов выше нормы прогнозируется в Москве в субботу, столбики термометров поднимутся до плюс 3 градусов, прогнозируется образование гололедицы; в воскресенье, в самый короткий день в году, в Москве будет солнечно, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра в Москве оттепель, да еще и какая, и днем, и ночью - плюс 1 - плюс 3 градуса. И это после 20-градусных морозов (в четверг температура в столичном регионе опустилась до минус 22 градусов - ИФ). Если в четверг температура была на 7 градусов ниже нормы, то завтра уже на 7 градусов выше", - сказал Вильфанд.

В субботу ночью и днем прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

"А вот в воскресенье наступает изумительная погода. Повысится давление и прогнозируется такой замечательный солнечный день. Переменная облачность и солнце будет светить от восхода до заката. Но тут я хочу напомнить, что это самый короткий световой день в году. Короткий, но солнечный", - сказал Вильфанд.

Говоря о температуре, он уточнил, что в воскресенье ночью будет минус 4 - минус 6 градусов, а днем минус 1 - минус 3, что на 1-2 градуса выше нормы.

Повышение температуры приведет к тому, что начнет подтаивать снег. Вместе с осадками и ветром от 7 до 12 м/с это приведет к образованию гололедицы.