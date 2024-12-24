В столичном регионе теплая погода сохранится до конца года

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Московском регионе теплая погода с температурой выше нормы сохранится в Московском регионе до конца декабря, в выходные и понедельник 30 декабря в столице прогнозируется оттепель, 31 декабря температура также будет выше нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода в Москве теплая, это наиболее емкая характеристика. По-прежнему воздушные массы будут перемещаться с запада и юго-запада. Но небольшие температурные колебания будут. Наиболее теплая погода сегодня и завтра, температура около нулевой отметки и днем, и ночью, и поэтому температура на 6-7 градусов выше нормы", - сказал он.

В четверг произойдет небольшое изменение циркуляции, температура немного понизится. Ночью в четверг и пятницу будет минус 2 - минус 4, по области до минус 6 градусов, днем температура в Москве будет от 0 до минус 2. Но и такая температура будет выше нормы примерно на 3-4 градуса.

"Затем опять начинается период небольшого повышения температуры, в субботу, воскресенье и в понедельник все-таки днем будет оттепельная погода - минус 3 - плюс 2 градуса, ночные температуры тоже от 0 до минус 5", - сказал Вильфанд.

Говоря о погоде 31 декабря, он отметил, что "тут есть загадка". "Но точно можно говорить, что Новый год не будет холодным. Будет ли оттепельная погода или нет? В этом вопрос", - добавил Вильфанд, напомнив, что среднесуточная температура для 31 декабря составляет минус 5,7 градусов, ночная температура должна быть около минус 8 - минус 10 градусов.