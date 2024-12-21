В Москве на следующей неделе прогнозируется оттепель

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Оттепель прогнозируется в Москве на следующей неделе, температура днем будет подниматься до плюс 2 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начинается такой длительный период теплой погоды. По крайней мере, до середины следующей недели оттепельная погода. Еще в ночь на понедельник около минус 5, а дальше ночные температуры 0 – минус 4, днем около нулевой отметки", - сказал Вильфанд.

В течение первой половины недели будет облачно, прогнозируются небольшие осадки. Температура днем в понедельник будет от минус 1 до плюс 1 градуса, во вторник и среду – от минус 3 до плюс 2 градусов.

"И только в четверг прогнозируется мощный антициклон. Давление вырастет по сравнению с сегодняшним днем более чем на 30 мм ртутного столба. И осадков существенных не ожидается", - добавил Вильфанд.

Несмотря на оттепель, выпавший снег, как уточнил Вильфанд, уже не растает и сохранится до весны.

"Он уплотнится, высота его уменьшится. Для того, чтобы он растаял, необходимо тепло атмосферное, которое уже будет только весной, только в конце марта - в начале апреля. Поэтому снег не растает", - сказал он.