Информационные кампании по онкопросвещению должны исходить из понимания поведения населения - амбассадор программы "Онконавигатор"

Участники пресс-конференции в "Интерфаксе" обсудили результаты исследования трендов и лучших практик в онкопросвещении и онкопрофилактике, а также важность включения бизнеса в решение социальных задач

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Все информационные кампании по онкопросвещению должны быть результатом объединения государства, ученых, бизнеса и некоммерческих организаций, а также исходить из понимания поведения населения, заявил сооснователь инклюзивного проекта Everland, директор АНО "Пространство равных возможностей", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, эксперт Программы развития ООН, амбассадор программы "Онконавигатор" Игорь Новиков.

"Мы не знаем наше население, мы должны его изучать. И все информационные кампании должны быть не просто результатом объединения основных игроков - государства, НКО, ученых, бизнеса, они должны исходить из понимания поведения (населения)", - сказал Новиков на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

В России зарегистрировано более 7,5 млн человек, у которых выявили наличие новообразований. Доля молодых пациентов (18-44 года) с раком в общей структуре заболеваемости составляет 18%. При этом почти 50% работодателей не знают, что делать, если у их сотрудника выявили онкологическое заболевание. 40% сотрудников компаний отмечают, что на их предприятиях и организациях вопросы онкопрофилактики остаются нерешенными. Не менее 80% сотрудников, по данным Минтруда, не знают, какую помощь они могут получить на работе в случае заболевания раком. Онкологические заболевания - одна из ключевых причин инвалидизации населения в России; в стране порядка 11 млн человек с инвалидностью, сообщил Новиков.

"Когда мы смотрим на статистику, (видим), что она улучшается, но она улучшается не так, как хотелось бы. Почему так происходит? Во многом это связано с особенностями пациентской культуры россиян, которым характерен скепсис в отношении прогноза по раку. Мы часто говорим, что рак излечим, но россияне не доверяют этому утверждению, и многие не хотят его лечить, потому что не верят, что его можно излечить. Мы видим, что, несмотря на все улучшения, которые происходят в здравоохранении, многим гражданам эти изменения оказываются непонятными, они не понимают, как получить высокотехнологичную медицинскую помощь", - отметил он.

Кроме того, Новиков рассказал о крупнейшем информационном ресурсе Рунета для пациентов с онкологическими заболеваниями "Онконавигатор". Он содержит проверенную информацию о диагностике и лечении разных видов рака. 40 дорожных карт по лечению рака содержат ключевую информацию от ведущих врачей-онкологов. Среди приоритетов проекта: проверенная информация от ведущих специалистов; четкая последовательность действий; удобные и доступные форматы; ориентация на пациента. Им воспользовались свыше 15 млн человек.

Директор Института передовых исследований человека и общества кандидат психологических наук Наталья Гладких рассказала о пяти базовых характеристиках зарубежных кампаний онкопросвещения. Среди них: масштаб реализации (кампании могут быть реализованы на международном, национальном, региональном уровне, а также на уровне отдельных территорий/городов/сообществ), инициаторы кампаний (к примеру, органы власти, государственные институты, страховые компании, общественные, международные, национальные, региональные, коммерческие организации или объединение организаций различного типа), а также сегментация целевых аудиторий (к примеру, сегментация по территории проживания, возрасту, полу, группам риска, конкретному заболеванию), а также содержание сообщений и оценка эффективности кампаний.

Профессор РАН, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи, амбассадор программы "Онконавигатор" Али Мудунов отметил, что онкология - это социально значимая проблема, "это система решений, система мер, которые должны вовлекать не только врачебное сообщество и государство, но и обязательно пациентское сообщество". По его словам, в России отмечается внедрение новых инновационных методик и препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Директор Дивизиона развития сектора некоммерческих организаций Агентства стратегических инициатив Владимир Вайнер рассказал о реинтеграции сотрудников, получивших инвалидность. По результатам исследования проекта Everland, 90% людей, получивших инвалидность, теряют работу; 53% из них не находят ее снова. При этом в 80% случаев инвалидность является приобретенной. "Если мы не рассматриваем это явление как возможность для реинтеграции сотрудников, то экономика страны теряет этих людей, но при этом получает тех людей, на которых нужно направлять дополнительные значимые ресурсы для того, чтобы обеспечивать социальную защиту", - сказал Вайнер на пресс-конференции.

Руководитель Устойчивого развития ТС "Пятерочка" Алина Юхневич рассказала о реализации информационного проекта, который направлен на онкопрофилактику внутри компании, в которой более 230 тыс. сотрудников.

Руководитель проекта "Технологии добра" Совкомбанка Мария Сабанцева в свою очередь рассказала, что в рамках проекта оказывается инфраструктурная поддержка и цифровое развитие социально ориентированных НКО. Создан портал для таких организаций по выдаче цифровых продуктов и услуг.