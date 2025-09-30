Поиск

Число погибших на пожарах детей сократилось в Подмосковье на четверть в 2025 году

Представитель МЧС на пресс-конференции в "Интерфаксе" рассказал о пожарной безопасности в Подмосковье во время отопительного сезона

Москва. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Число погибших в результате пожаров детей в Подмосковье сократилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил во вторник главный государственный инспектор Московской области по пожарному надзору Александр Медведев.

"На 25% у нас уменьшилась смертность детей на пожарах, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Медведев на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

По его словам, сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические мероприятия в детских садах, школах и образовательных учреждениях.

"Например, в сентябре - "Месяц безопасности". Он проводится, в основном, в школах. По итогам мероприятия мы даем оценку действиям педагогического состава и учащихся", - добавил Медведев.

Среди распространенных причин несчастных случаев с детьми: детская шалость и оставление несовершеннолетних без присмотра.

Чтобы избежать пожара в жилье, Медведев посоветовал оборудовать помещение автономным пожарным извещателем, а также приобрести два огнетушителя: порошковый и углекислый.

Кроме того, по статистике МЧС, около 50% пожаров приходится на происшествия с электроприборами и электропроводками в частном жилом секторе. В случае возникновения возгорания на территории дачных кооперативов, у охранника СНТ, в котором более 150 участков, должны быть: мотопомпа, пожарные рукава и первичные средства огнетушения. По словам Медведева, за это также отвечает председатель садового товарищества.

