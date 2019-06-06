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Эксперты, общественники и бизнесмены обсудили проблемы и перспективы развития отечественного рынка виноградарства и виноделия

Эксперты считают абсолютно правильным решение Правительства РФ о запрете закупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений

Эксперты, общественники и бизнесмены обсудили проблемы и перспективы развития отечественного рынка виноградарства и виноделия
Эксперты, общественники и бизнесмены обсудили проблемы и перспективы развития отечественного рынка виноградарства и виноделия
Фото: Интерфакс

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС. Важно, что государство впервые вмешивается во взаимоотношения отечественных виноделов с теми, кто производит виноград и вино за пределами нашей страны. И я считаю это вмешательство абсолютно правильным, потому что подобным образом себя ведут, практически, все страны, производящие вино, - заявил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович на пресс-конференции, прошедшей в четверг в центральном офисе агентства Интерфакс.

По словам Поповича, вступающее в силу с 1 июля Постановление еще предстоит оценить с точки зрения объема продаваемого по этим закупкам вина.

«Предварительные оценки говорят о том, что вряд ли это будет более 1 %. Однако, это определенный сигнал бизнесу: «Занимайтесь виноделием, высаживайте виноград и будьте уверены, что когда ваш виноград через 5 лет превратится в вино, и вы придете с ним на рынок, государство вам поможет», - сказал Попович.

Кроме того, спикер отметил, что невысокая реализация продукции связаны с плохой коммуникацией и ограничением в рекламе в условиях серьезной конкуренции со стороны иностранных производителей.

По мнению Поповича, все эти проблемы должны решаться в большей степени через изменения в законодательстве. «Сейчас на рассмотрении в Правительстве и Госдуме находится целый блок законопроектов, способствующих поддержке и развитию отечественного виноделия, которые, надеюсь, в ближайшее время будут приняты. Это касается внесения изменений и в Закон о развитии, и в закон 171-ФЗ, и в Закон о рекламе, в Налоговый и Гражданский кодексы и ряд других документов», - добавил Попович.

В свою очередь член Общественной палаты РФ от Республики Крым Иван Абажер,

призвал законодателей привлекать к разработке законов, касающихся виноградарства и виноделия, самих производителей и отраслевых экспертов с тем, чтобы «закон работал».

«У нас есть целый перечень тщательно разработанных рекомендаций для законодателей федерального и регионального уровня, которые могут быть взяты за основу при разработке или внесении изменений в тот или иной закон, касающийся развития отрасли», - добавил И. Абажер

Одной из существенных проблем, тормозящих развитие отечественного виноделия, директор по маркетингу «Кристалл Лефортово» Алла Постнова назвала наличие на алкогольном рынке компаний, управляющих цепочкой производства и продаж фальсифицированного продукта с неполной оплатой акциза.

«Ряд широко известных на рынке компаний производят продукцию, в которой заявленный на этикетке состав продукта не соответствует фактическому содержимому в бутылке, а также, когда заявленный вид продукции с меньшей ставкой акциза не соответствует фактическому виду продукции. Речь идет в первую очередь о напитках, которые для простоты понимания в отрасли объединяют термином «дешевые портвейны», - заявила спикер.

По словам Постновой, несмотря на неоднократные обращения в надзорные органы с подробным описанием контрафактных схем, конкретных мер пока не видно.

«Все еще остаются вопросы. Откуда берется неучтенный спирт? Как КБР (Кабардино-Балкарская республика – ред.) становится центром виноградарства? Как можно производить миллионы декалитров портвейна не имея достаточного количества емкостей? Откуда берутся демпинговые цены?», - заявила Постнова.

Для решения проблемы эксперт предложила принять меры в виде постоянного присутствия сотрудников Росалкогольрегулирования в течение контрольного периода 2-3 месяца непосредственно на территории предприятий, вовлеченных в вышеописанные схемы, и список которых неоднократно передавался в надзорные органы.

«Это позволило бы при надлежащем осуществлении контроля входящего сырья и технологических процессов убедиться либо опровергнуть легальность производства и оборота продукции», - заключила Постнова.

По мнению управляющего крымским виноградарским предприятием Андрея Стоянова вино не должно рассматриваться в одной группе с алкогольными напитками тяжелого алкоголя.

«ФЗ - 171 очень грамотно сделан, в нем сформирована структура по мониторингу, по управлению алкоголем, но я полагаю, что вино не может считаться алкогольным напитком. Водку можно произвести за 10 дней. А чтобы получить вино, нужно сначала посадить виноградник, 4 года за ним смотреть, получить первый урожай, год виноделы с этим урожаем работают, и только на 5-ый- 6-ой год можно продавать готовое вино», - сказал Стоянов.

Кроме того, по мнению бизнесмена, существует проблема так называемых «винных напитков», которую можно решить только за счет долгосрочной государственной программы.

«Многие выступают за отмену винных напитков, но с моей точки зрения нужно создавать сбалансированную государственную программу на 10 лет, потому что на сегодняшний день на рынке есть сформировавшийся уже потребитель этих напитков и если их убрать с рынка, создаться серьезный дефицит, по моим оценкам порядка 430 тыс. тонн», - отметил Стоянов -

Поэтому программа должна быть рассчитана с учетом потребности рынка, с учетом возможности производства реального, с учетом возможности потенциала для расширения производства , с учетом разработки государственной политики по обеспечению населения качественным продовольствием».

Пресс-центр

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