Зюганов: Единственный вариант вывести Россию из системного кризиса - достойные выборы

Представители КПРФ в преддверии выборов в Мосгордуму отмечают необходимость реформирования избирательного законодательства, расширения полномочий столичного парламента и налаживания диалога между властью и гражданами

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Россия переживает системный кризис.

"Выбирайте главный вариант - вариант созидания, поддержки талантливых людей и мирного вывода страны из тяжелого, системного кризиса, который пока только усугубляется", - сказал Зюганов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

Он отметил, что вариант - исправить ситуацию через достойные выборы - единственный, а те два варианта, которые "сегодня звучат в эфире, мы уже апробировали, и они для страны губительны". "Что касается предложений - их два, они звучат в эфире. Первый - давайте продолжим курс "Единой России", который обанкротился давно, и с такими темпами мы рухнем", - пояснил Зюганов.

По его словам, второй - "силы, которые нам навязывают вариант 90-х годов, но все сейчас согласны, что это были лихие 90-е, что убили 80 тысяч предприятий, что пустили по миру богатейшую страну, которая входила в тройку самых умных, безопасных и читающих".

"Стабильность держится на эффективной экономике, на стабильности в Москве и в Ленинграде-Питере; мы сейчас видим, что все эти элементы подвергаются жесткой атаке", - добавил лидер КПРФ.

Он напомнил о "разработанной партией программе "10 шагов к достойной жизни", которую можно и нужно реализовывать".

Зюганов также счел обоснованным недовольство людей, выходящих на митинги, но их вводят в заблуждение организаторы акций.

"Если ты призвал (людей на митинг. - ИФ), ты должен организовать. Что касается участников, они были очень разные, я никогда не говорил, что они такие-сякие, у людей накопилось много недовольства, оно совершенно обосновано, но я не хочу, чтобы это недовольство режиссировали те, кто убивал мою страну. Я их знаю поименно", - сказал Зюганов, отвечая на вопрос журналиста о том, кто стоит за несанкционированными митингами в столице.

Он отметил, что наблюдал за тем, как проходили митинги в Москве. "Например, стоит молодой человек, держит лозунг "Я за полную свободу". Я тоже за свободу, но, когда ее диктуют проходимцы... Им раздали плакаты, они держат. Их вводят в заблуждение", - сказал лидер КПРФ.

"Я сторонник максимально конструктивного подхода", - добавил он.

НЕОБХОДИМОСТЬ ДИАЛОГА

Со своей стороны член Мосгоризбиркома от КПРФ Людмила Синельщикова отметила, что передала членам комиссии обращение с призывом сделать все во избежание разжигания ненависти и вражды в обществе.

"Я на заседании Мосгоризбиркома в четверг передала свое обращение ко всем членам Мосгоризбиркома", - сказала Синельщикова.

В обращении, копия которого имеется в "Интерфаксе", Синельщикова призывает городскую избирательную комиссию "использовать все имеющиеся у нее возможности для налаживания диалога между властью и гражданами, чтобы избежать разжигания недоверия, ненависти и вражды в обществе".

Она высказывается в поддержку ранее опубликованного и переданного, в частности в ЦИК РФ, "Заявления 45-ти", в котором говорится о "несправедливом и необъективном подходе к кандидатам в депутаты Мосгордуму на этапе регистрации со стороны избирательных комиссий Москвы и Мосгоризбиркома".

Синельщикова призывает немедленно прекратить "политические преследования" в отношении участников протестных акций, прошедших 27 июля и 3 августа в Москве.

В заявлении также содержится требование отставки председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

В свою очередь председатель ЦК КПРФ поддержал данную инициативу и призвал главу Центризбиркома Эллу Памфилову снять с должности председателя МГИК Горбунова.

"Что касается Горбунова, я на месте Памфиловой отправил бы его немедленно - выразил бы недоверие, там бы назначили зама (на его место во главе Мосгоризбиркома - ИФ), и пошли бы дальше", - сказал Зюганов.

Он добавил, что полностью поддерживает обращение кандидатов в депутаты Мосгордумы от КПРФ к руководству ЦИК об отставке Горбунова.

"Я не просто поддерживаю. Я сказал сразу, что он (Горбунов. - ИФ) изжил себя полностью, и разговаривал, в том числе, с ЦИКом. Сидит 26 лет - и каждый раз натыкаемся на одни и те же грабли. Если бы он ответственно отнесся к делу - никого бы из так называемых "Коммунистов России" не было бы (среди зарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. - ИФ). Их нет в Москве, а собрать 5-6 тысяч (подписей для регистрации. - ИФ) в августе в Москве - это очень сложная задача, мы собирали по 200-300-500 тыс. подписей. Я наизусть знаю эту операцию", - добавил Зюганов.

МОСГОРДУМЕ - ДОСТОЙНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

Фракция КПРФ в новом составе Мосгордумы намерена внести законопроект о расширении полномочий столичного парламента, в частности о наделении его полномочиями по назначению членов правительства Москвы, сообщил советник председателя ЦК КПРФ по экономическим вопросам, кандидат в депутаты МГД седьмого созыва Вадим Кумин (8-й округ).

"На одном из первых же заседаний новой Московской городской думы фракция КПРФ внесёт законопроект о Московской городской думе, где будут определены полномочия, обязанности и ответственность этого главнейшего органа", - сказал Кумин.

В частности, уточнил он, МГД должна назначать вице-мэров и ключевых министров, иметь возможность обратиться с запросами, на которые должны даваться обязательные ответы, утверждать или отвергать ежегодный отчёт мэра, "а не только заслушивать его, как это происходит сейчас".

Кроме того, по словам Кумина, "нужно кардинальным образом реформировать избирательное законодательство".

"Потому что следующая Мосгордума, восьмого созыва, не может быть избрана по таким же принципам, которые привели к нынешней политической ситуации", - сказал Кумин.

По его мнению, лидером парламентаризма в России является Санкт-Петербург, а Москва занимает одно из последних мест. "Де-факто депутаты Мосгордумы, несмотря на то, что за каждым стоит 175-180 тысяч избирателей, не пользуются никакими правами. Их удел - это просто сидеть и слушать правительство Москвы", - сказал он.

Кандидат в Мосгордуму напомнил, что "более чем за 25 лет после разгона Моссовета, существования Мосгордумы, не был принят закон о Московской городской думе, таким образом, Мосгордума может заниматься только тем, что разрешит мэрия, и это, конечно, совершенно недопустимая вещь".

Он добавил, что когда сам был депутатом МГД в 2009-2011 годах, гордума принимала участие и должна была утверждать генеральный план развития столицы, но в 2011 году эта функция МГД была упразднена.

"Это ситуация недопустимая в нашем современном, быстро меняющемся мире, это уже атавизм. Поэтому Московская городская дума должна стать совершенно другой. Москва - это не бизнес, Москва - это люди, а Мосгордума - это орган действенного контроля над мэрией Москвы, и контроля над бюджетом, который является крупнейшим европейским бюджетом. Из всех городов Европы московский бюджет самый крупный", - подчеркнул Кумин.

Он также заявил, что ещё одной особенностью МГД седьмого созыва является то, что она станет "транзитной": "это Дума, которая будет действовать в транзитах власти".

"На момент завершения работы Думы VII созыва не будет уже Сергея Собянина, потому что он в 2023 году уйдет и не будет больше баллотироваться. Не будет Владимира Путина в роли президента, потому что второй срок завершается, и без изменения Конституции это не решить, не будет правительства, потому что оно по Конституции слагает полномочия вместе с президентом", - сказал Кумин.

"Значит, в определенный момент - май, июнь, июль 2024 года - Мосгордума будет фактически единственным органом в стране. И поэтому из-за Мосгордумы нынешней такой сыр-бор, вот такая вот картина у нас на 2024 год", - заключил Кумин.

Он призвал "извлечь уроки из нынешней политической ситуации: кардинально поменять выборное законодательство и снабдить Мосгордуму достойными полномочиями для того, чтобы контролировать мэрию".