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Петергоф стал лидером "Пушкинской карты" среди учреждений культуры в этом году

Петергоф стал лидером "Пушкинской карты" среди учреждений культуры в этом году
Фото: Роман Храмовник/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Дворцово-парковый ансамбль Петергоф, Исаакиевский собор и Государственная Третьяковская галерея вошли в топ-3 по числу проданных билетов по программе "Пушкинская карта" в этом году, сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.

По информации пресс-службы министерства, в ходе выступления на Международном форуме Kazan Digital Week - 2026 Алексеева сообщила, что среди учреждений культуры лидером по количеству проданных билетов с использованием "Пушкинской карты" в 2026 году стал Петергоф - участники программы приобрели 130 тыс. билетов, второе место занимает Исаакиевский собор, где в текущем году реализовано 128 тысяч билетов, а замыкает тройку лидеров Третьяковская галерея, куда купили 122 тыс. билетов.

По ее словам, округом - лидером по охвату целевой аудитории "Пушкинской картой" стал Приволжский федеральный округ - здесь карты оформили 66% молодых людей от потенциального числа участников программы. Среди регионов-лидеров по охвату целевой аудитории в реализации программы "Пушкинская карта" первую позицию занимает Чувашская Республика, где охват целевой аудитории составляет 85%. На втором месте - Республика Татарстан и Оренбургская область с показателем в 77%, а на третьем месте - Удмуртская Республика с охватом в 76%.

Алексеева отметила, что Минкультуры РФ осуществляет системную аналитику статистических данных программы, что позволяет оценить реальный уровень культурного капитала молодежи.

В конце сентября пресс-служба Минкультуры сообщило, что за пять лет с момента запуска программы "Пушкинская карта" было продано более 115 млн билетов на культурные мероприятия.

"Пушкинская карта" - программа социальной поддержки молодежи, которая позволяет россиянам от 14 до 22 лет включительно посещать культурные мероприятия за счёт средств федерального бюджета с 1 сентября 2021 года. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год, их можно потратить только на билеты на культурные мероприятия - походы в театры и кино, посещение выставок и концертов.

Петергоф Пушкинская карта
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Петергоф стал лидером "Пушкинской карты" среди учреждений культуры в этом году

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