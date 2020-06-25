РФ останется негативным фактором внутренней политики США при любой власти - замглавы МИД РФ Рябков (видео)

В информационном агентстве "Интерфакс" прошла онлайн-сессия "Примаковских чтений" на тему "США в воронке кризисов: стратегические последствия"- нового совместного проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса"

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Россия останется негативным внутриполитическим фактором в США вне зависимости от того, какая администрация придет к власти, убежден замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"К сожалению, и это совершенно не натяжка, Россия как факт негативный во внутреннем американском контексте, - это неоспоримое обстоятельство текущего периода", - заявил замминистра в четверг, выступая на сессии "Примаковских чтений онлайн", организованной совместно "Интерфаксом" и ИМЭМО РАН.

По словам высокопоставленного дипломата, "мы не можем говорить по сути дела о том, при какой администрации - республиканской или демократической, - которая придет во власть в Вашингтоне в будущем году после инаугурации 46-го президента США, - нам будет лучше".

Как отметил Рябков, в американском истеблишменте "антироссийский консенсус глубоко укоренился".

Другой участник онлайн-сессии, директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин также заявил, что в случае победы на выборах президента США кандидата от демократов Джо Байдена, форма внешней политики США поменяется, однако содержание сохранится, при этом ждать улучшения в российско-американских отношениях не стоит.

"Если придет Байден, то форма поменяется американской внешней политики, она станет внешне мягче, обращение с союзниками будет вежливее, но содержание, на мой взгляд, сохранится: Китай останется главным противником, здесь могут быть какие-то оттепели, какая-то, может быть, миниразрядка, но противостояние Китая и Соединенных штатов, на мой взгляд, в ходе пандемии перешло от соперничества в фазу конфронтации. Я думаю, что эта конфронтация будет развиваться и дальше", - сказал Тренин.

Россия в случае победы демократов "останется, если брать уже иранское сравнение, таким "малым сатаной" для американской внешней политики, и ждать какого-то улучшения отношений при демократах не стоит, может быть, будет больше внимания проблемам контроля над вооружениями, хотя здесь тоже большой знак вопроса", отметил эксперт.

По его словам, "если Трамп останется, то на Китай будет усиливаться давление": "Конфронтация с Китаем стала осознанным выбором американского руководства, это не было реакцией на какие-то китайские действия, как, скажем, в случае российско-американской конфронтации".

Он заявил, что "если Трамп победит на выборах 2020 года, то тезис о том, что Россия ему помогла, будет наверняка востребован и усилен, и это приведет к санкционному давлению со стороны Конгресса".

В свою очередь Рябков, касаясь вопроса об американо-китайских отношениях, отметил, что за период они заметно ухудшилась, однако негативная фокусировка Вашингтона на Китае - это всерьёз и надолго.

"Абсолютно согласен с тезисом, что фокусировка США и американских элит на Китае - это всерьёз и надолго. Согласны с тем, что ситуация в американо-китайских отношениях за период коронавируса и всего, что с ним связано, заметно ухудшилась. Конечно, есть несомненно факторы, которые будут работать для стабилизации этих отношений, их нельзя недооценивать, их множество", - заявил замминистра.

Рябков отметил: "И у Вашингтона, и у Пекина большой опыт нахождения решения компромиссов весьма сложных вопросов. Но критическая масса негатива, которая накачивается в буквальном смысле слова Вашингтоном в эти отношения, она тоже набирается, и это нельзя не учитывать".

РОССИЯ НЕ БУДЕТ СПАСАТЬ ДСНВ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

По словам Рябкова, Москва не предвидит легкого пути в переговорах с США по контролю над вооружениями, позиции в значительной мере не совпадают.

"Мы не предвидим легкого пути вперед, это понятно. У нас есть собственная повестка дня по контролю над вооружениями, которая в значительной мере не совпадает с американской", - сказал.

Он отметил, что нельзя говорить о том, что на последних переговорах в Вене стороны говорили "мимо друг друга": "Это не так, мы слушали, слышали, взаимно реагировали на ту или иную подачу, но по фундаментальным вопросам позиции не сблизились".

"Мы договорились о процессе, а не существе того, что нужно делать. Это тоже важно, по нынешним временам это тоже неплохо, но, тем не менее, факт есть факт: содержательная сторона обсуждений тяжелая, с трудом поддается обработке в направлении расширения плоскостей соприкосновения", - сказал замглавы МИД РФ.

Рябков подчеркнул, что Россия продолжит заниматься этими вопросами, приветствует то, что найдено понимание о нежелательности слишком долгих пауз в контактах.

По словам Рябкова, Россия готова жить без Договора о стратегических наступательных вооружениях.

"Да, безусловно, готовы, и об этом неоднократно заявлял президент России", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, готова ли РФ жить без СНВ-3.

Он отметил, что "американцы знают, что мы не будем любой ценой, особенно той ценой, которую они хотят от нас, спасать этот договор".

"Мы считаем, что он взаимовыгоден и нужен обеим сторонам, он является существенным фактором, обеспечивающим международную безопасность и укрепляющим стратегическую стабильность, и оптимально было бы его продлить по возможности на максимально предусмотренный в самом тексте договора срок, а именно - на пять лет", - сказал замглавы МИД РФ.

Говоря о повестке дня, где РФ и США могли бы предпринимать совместные шаги в сфере контроля над вооружениями, он отметил, что "даже определение тем для занятий будущих рабочих групп экспертных, которые должны будут собираться и отрабатывать соответствующую тематику в промежутке до следующей межведомственной встречи, аналогичной состоявшейся 22 июня, далось не без труда".

"У нас шкала приоритетов разная и разные взгляды даже на методологию работы, но вывод один - надо чаще встречаться", - заявил Рябков.

В свою очередь Тренин сообщил, что перспективы продления договора СНВ-3 и создания нового подобного документа носят абстрактный характер.

"Балансировать, предотвращать войну, придется, наверное, вне зависимости от того, как будет решена судьба договора СНВ-3, в условиях практического отсутствия контроля над вооружениями", - сказал Тренин.

"Я не думаю, даже если СНВ-3 будет продлен на пять лет, что у него скоро появится преемник. Следующий договор, наверное, будет очень сложен в составлении, в переговорном плане. Когда он будет, появится ли он на свет - вопрос на сегодня очень абстрактный", - пояснил политолог.

Он заявил также, что не видит перспектив для фундаментальных изменений в российско-американских отношениях в обозримой перспективе: они останутся отношениями конфронтации.

"Главный вопрос - предотвращение войны по неосторожности. Мы несколько раз подходили к черте, когда сдерживание переставало быть политологическим термином, мы тестировали сдерживание в Сирии пару раз в 2018 году. Пока эти тесты оказались удачными и успешными: деконфликтинг работает, но в целом мы довольно близко находимся к черте. Дальше уже прямое военное столкновение", - считает Тренин.

О ПЕРСПЕКТИВАХ СОТРУДНИЧЕСТВА РФ И США В АРКТИКЕ

Россия и США имеют мало противоречий по вопросам Арктики, что даёт перспективы для развития сотрудничества двух стран в регионе, в том числе в сфере обеспечения безопасности, считает директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.

"В американской элите есть те, кто стремится обвинить Россию в милитаризации Арктики и ещё бог знает в чём. Но очень многие, включая военных и американских военных экспертов, прекрасно понимают, что у нас пока, к счастью, серьезных противоречий в сфере безопасности в Арктике нет, или их немного", - сказал Войтоловский.

Он отметил, что позиции США и России по многим вопросам Арктики имеют сходные или совпадающие позиции, что даёт хорошие перспективы для плодотворного взаимодействия стран в регионе.

"Здесь есть пространство для сохранения и даже для развития диалога, в том числе по вопросам безопасности", - считает политолог.

Однако, по словам Войтоловского, в настоящее время Россия и США не используют потенциал сотрудничества в Арктике в полной мере.

"Есть пространство для диалога по массе вопросов, начиная от сохранения экосистем и кончая жизнью народов Крайнего Севера. Есть позитивное пространство для диалога, которое в полной мере не используется. Например, по научным исследованиям", - отметил ученый.

США НАРАСТЯТ ДОБЫЧУ НЕФТИ С РОСТОМ ЦЕНЫ, НО РОССИИ БЫЛО ВЫГОДНО СОТРУДНИЧЕСТВО

США увеличат добычу нефти после определенного восстановления цены, в то время как Россия будет ограничена договоренностями ОПЕК+, тем не менее, договоренности России, Саудовской Аравии и США о сокращении производства "черного золота" были необходимы и стали прорывом на нефтяном рынке, считают эксперты ИМЭМО РАН.

"Мне кажется, что в Соединенных Штатах редко раздаются призывы слезть с нефтяной иглы, поэтому по мере возможности, по мере рыночной конъюнктуры, по мере восстановления спроса на углеводороды (страна нарастит добычу с восстановлением цены - ИФ). Конечно, вы абсолютно правы, что сланцевые месторождения проще запустить переключением тумблера в отличие от особенностей наших нефтяных скважин. Поэтому, я думаю, большой-большой загадки нет, и рыночный спрос определит характер этого восстановления (добычи - ИФ)", - сказал президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин.

"Но то, что действительно это было беспрецедентное соглашение, в котором большую роль сыграли разговоры трех лидеров России, США и Саудовской Аравии - конечно, это был прорыв на нефтяном рынке", - заметил он.

В свою очередь Войтоловский заметил: "Мы должны понимать, что американская нефтяная отрасль, она регулируется несколько иначе, чем нефтяная отрасль российская, Саудовской Аравии и т.д. Американская нефтяная отрасль - это все-таки такое в большей степени рыночное животное".

"Да, действительно, очень большое значение имели переговоры глав трех государств, но если мы посмотрим на американских производителей нефти, то для них гораздо большее значение имело падение рыночной цены. Так вот, сейчас, когда в том числе благодаря тому, что американские производители сократили добычу, в том числе добычу сланцевой нефти, и цена начали расти, то, в общем-то, открылись возможности для того, чтобы часть сланцевой добычи восстановить", - отметил эксперт.

"Средневзвешенная цена в $40 за баррель, она уже позволит американским производителям выйти на достаточно высокий уровень рентабельности, во всяком случае, части из них, в том числе части сланцевиков", - считает Войтоловский.

"И здесь, конечно, возникает очень интересная ситуация. Мы видим, к чему привело в Соединенных Штатах это падение цен на нефть - оно привело, действительно, к остановке добычи и одновременно к тому, что изменились формы собственности - разорилось большое количество мелких компаний, которые занимались добычей, они были скуплены достаточно успешно и быстро крупными американскими компаниями, которые легче могут хеджировать свои риски", - сказал он.

"Но остался стратегический вектор Соединенных Штатов с точки зрения нефтегазовой отрасли, стратегический вектор, которого последовательно придерживалась администрация Барака Обамы, и теперь придерживается администрация Трампа. Здесь есть преемственность. При администрации Обамы были созданы условия для сланцевой революции, для добычи сланцевой нефти и сланцевого газа. Администрация Трампа также создает условия для того, чтобы стимулировать, прежде всего, с помощью расширения присутствия США на глобальном рынке нефти и крупнейших региональных рынках газа, стимулировать вот это присутствие и создать дополнительные внешние факторы для развития американской нефтегазовой отрасли", - сказал Войтоловский.

По его словам, США активно стремятся занимать лидирующие позиции и на мировом рынке нефти, и на региональных, прежде всего европейском и азиатско-тихоокеанском рынках газа, имея в виду, прежде всего, СПГ. "И этот вектор остается однозначным. То же самое, кстати, касается и экспорта нефтепродуктов, хотя здесь в прошлом году было некоторое сокращение", - заметил Войтоловский.

В то же время, считают эксперты, России имело смысл ограничивать себя в рамках ОПЕК+ и ограничивать нефтедобычу, тем самым стимулируя, по существу, американское производство, поскольку США не состоят в ОПЕК и никаких бумажных договоренностей о сокращении нефтедобычи не зафиксировано в отличие от ОПЕК+.

"Я считаю, что да, имеет. И, в общем-то, ситуация такова, что, к сожалению, падение цен ударило и по американцам, и по нам. И, в общем-то, здесь какой-то выход на компромиссную ситуацию, которой сейчас удалось добиться во многом благодаря усилиям трех лидеров, она позволяет создать, в общем, неплохую ценовую ситуацию, которая относительно благоприятна для всех крупнейших стран-производителей нефти. Но одновременно, конечно, существенно возрастает конкуренция", - сказал Войтоловский, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В свою очередь Дынкин заметил, что Россия выдержит удар низких цен. "В общем, мы держим (удар - ИФ) и держим во многом благодаря наличию очень большого Фонда национального благосостояния (ФНБ), который в последние годы предусмотрительно накапливался", - сказал он, заметив, что России не пришлось секвестировать бюджет благодаря накопленным средствам.

"Поэтому я думаю, что устойчивость российской отрасли достаточно плотная и вполне нормальная. Я думаю, что мы пройдем этот вот период, и, когда придет время, будем наращивать добычу", - резюмировал глава ИМЭМО РАН.