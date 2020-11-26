Российские эксперты заметили растущие внешнеполитические амбиции Турции

"Турция при Эрдогане: глобальные интересы в полицентричном мире" - такой стала тема второй экспертной онлайн-встречи в рамках совместного проекта ИМЭМО РАН - "Интерфакс" "Россия и мир: профессиональный разговор"

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Турция активизирует внешнеполитическую деятельность по ряду направлений, в том числе на постсоветском пространстве, этому способствует идеологический фактор, однако может помешать экономическая ситуация в стране, считают российские эксперты.

"Мы видим, как все больше новых тенденций прослеживается во внешней политике Турции, в участии Турции в делах нескольких регионов: Ближнего Востока, Причерноморья, Прикаспийского региона и Южного Кавказа", - сказал директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский в ходе экспертной встречи "Турция при Эрдогане: глобальные интересы в полицентричном мире", организованной в рамках совместного проекта ИМЭМО и "Интерфакса" "Россия и мир: профессиональный разговор".

Он отметил, что Турция - это держава с растущими амбициями, готовая пересматривать многие правила игры и искать для себя новые позиции в формирующемся полицентричном мироустройстве.

По мнению эксперта, такая тенденция отражает не только динамику развития собственно Турции, в настоящее время державы среднего уровня, которые в предшествующем миропорядке были вынуждены довольствоваться позициями сателлитов более сильных держав, сейчас стремятся занять более существенные позиции и обрести большее влияние на международные дела в новом миропорядке.

"Вопрос в том, насколько экономическая ситуация, человеческий капитал, технологические возможности, развитие экономики страны позволяют в полной мере реализовывать такие серьезные внешнеполитические амбиции, позволяют осуществлять активную внешнюю политику, нацеленную на достижение результатов внешнеполитического характера сразу в нескольких регионах", - отметил Войтоловский.

Директор ИМЭМО РАН подчеркнул, что серьезным драйвером внешней политики Турции оказывается идеологический фактор, идейно-психологически Турция заряжена на то, чтобы активизировать свою роль в мире, вернуться если не к временам Османской империи, то сопоставимым с Османской империей.

"Эти тенденции, связанные с идеологическим фактором, будут проявляться, в том числе, и в политике Турции на постсоветском пространстве", - добавил он.

В этой связи Войтоловский отметил применение Азербайджаном турецких систем вооружения в карабахском конфликте и появление на этом фоне новых покупателей на производимое Турцией оружие.

"Недавно мы видели участие Турции в поддержке Азербайджана в армяно-азербайджанском конфликте из-за Нагорного Карабаха. Там была и военная помощь, и военные советники, и военная техника. Причем достаточно современная, которая показала возможности турецкой военной промышленности, в том числе на рынке вооружений, и, я думаю, привлекла достаточно много потенциальных покупателей", - сказал Войтоловский. Ранее сообщалось об использовании Азербайджаном турецких систем вооружений, в том числе беспилотников Bayraktar TB2.

Говоря о динамике развития внутриполитической ситуации в Турции и ее влиянии на внешнеполитическую линию Анкары, старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Ирина Свистунова напомнила, что пост президента Турции занимает политический лидер, который непрерывно находится у власти на протяжении 18 лет.

"Это самый длительный период на протяжении истории Турецкой Республики. И правление Реджепа Тайипа Эрдогана принесло с собой значительные изменения в жизнь Турции - это религиозный ренессанс, это возрождение интереса к османскому прошлому, это перестройка системы государственного управления, это упразднение роли армии в политике, это реализация целого ряда экономических и инфраструктурных мегапроектов", - отметила она.

По словам эксперта, на этом фоне "произошла активизация внешней политики Анкары".

"И здесь нельзя не отметить самое заметное явление - это беспрецедентное развитие сотрудничество между Россией и Турцией. И, вне всякого сомнения, фактор личности Эрдогана сыграл важную роль в таком повороте Анкары", - пояснила Свистунова.

Она отметила, что последние турецкие опросы общественного мнения продемонстрировали падение рейтинга президента в связи с экономическими проблемами, однако Эрдоган "заявляет о планах построить новую Турцию, которая будет совершать независимые шаги на международной арене и будет иметь глобальное влияние".

По мнению эксперта, для оценки перспективности этих планов необходимо "учитывать некоторые особенности национального менталитета турок", которые, по ее словам, "вне зависимости от партийной принадлежности отличаются большим патриотизмом, в их сознании глубоко укоренена идея величия своей страны".

"Еще одна важная черта - это высокий интерес в турецком обществе к внешней политике. Причем это касается людей, которые далеки по своей профессии от международных отношений, но все любят рассуждать о том, какая должна быть внешняя политика Турции", - сказала она.

Она подчеркнула, что эти факторы "наделяют турецкие власти определенным внутренним ресурсом для активности на международной арене".

"Существует внутренний запрос на (внешнеполитическую) активность и некий кредит доверия со стороны общества политическому лидеру, который говорит о том, что он стремится укрепить международные позиции страны", - считает эксперт.

Свистунова отметила, что "достижения во внешней политике - это хорошая возможность для повышения рейтингов правительства внутри страны".

При этом эксперты считают, что турецкое направление окажется весьма сложным для внешней политики США, но Байден попытается выстроить прагматичные отношения с Эрдоганом.

"Соединенные Штаты скорее будут пытаться сначала выстроить какой-то прагматичный диалог, стараясь консолидировать евроатлантическое пространство. Если такая политика окажется неуспешной, то скорее всего (в отношении Анкары) будут оказываться различные меры давления, в том числе в области прав человека", - сказал научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Давыдов на экспертной онлайн-встрече в рамках совместного проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса".

"Раньше Турция, наоборот, считалась (в США) образцовой моделью демократии, которую необходимо продвигать и для других стран Ближнего Востока. Но трансформация политической системы в Турции стала если не предметом, то как минимум поводом для того, чтобы США вышли на обострение и изменение в негативную сторону этих (американо-турецких) отношений. В этой связи вероятность давления есть, если не будут найдены более прагматичные варианты", - отмечает аналитик.

По оценке эксперта, турецкое направление окажется весьма сложным для внешней политики Вашингтона. "Администрация Байдена на ближайшую и среднесрочную перспективу будет, скорее всего, сосредотачиваться во многом на двух противоречащих друг другу задачах. Первое - продемонстрировать солидарность с европейскими союзниками с одной стороны. А с другой стороны - избежать дальнейшей антагонизации отношений с Турцией", - сказал Давыдов.

Он отметил, что в экспертно-политическом сообществе часто высказываются полярные точки зрения по возможным мерам воздействия на Эрдогана. "Звучит точка зрения, что необходимо принудить Турцию сесть за стол переговоров. Есть точка зрения, что необходимо перенаправить усилия Турции с европейского на евразийское пространство", - сказал он.

Давыдов также отметил, что в США встречается и точка зрения о "прямом или опосредованном воздействии на парламентские и президентские выборы в Турции, которые будут иметь место в 2023 году".

Кроме того, эксперт допускает возможность отказа Турции из-за давления США от дальнейших закупок российских систем ПВО С-400.

"Может сложиться ситуация что (США. - ИФ) поставят Турции такие условия, от которых она не сможет отказаться. И тогда она может увидеть более выгодную возможность для углубления сотрудничества с США, в том числе по ПРО", - сказал Давыдов.

25 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не планирует отказываться от российских систем ПВО С-400 под угрозой санкций от США.

24 октября официальный представитель Минобороны Турции Надиде Шебнем Актоп заявила, что приобретенные у России С-400 будут поставлены на боевое дежурство вне зависимости от возможности интеграции с системой ПВО НАТО.

Говоря о внешнеполитическом треке, аналитики видят и другие сложности для самой Турции.

Так, независимый политолог, доктор исторических наук Алексей Малашенко высказал мнение, что стремление Турции играть лидирующую роль в исламском мире чревато для нее непредсказуемыми последствиями.

"Турки хотят если не лидирующую роль играть в мусульманском мире, то одну из лидирующих ролей. В итоге они наталкиваются на некоторые противоречия с арабскими государствами, прежде всего со странами Персидского залива", - заявил Малашенко на экспертной встрече в рамках совместного проекта ИМЭМО - "Интерфакс" "Россия и мир: профессиональный разговор".

"С моей точки зрения, для турок играть роль исламского лидера или одного из исламских лидеров очень опасна и может привести к непредсказуемым последствиям. Хотя, конечно, Эрдоган рискует, и мы это прекрасно видим", - сказал Малашенко.

Он отметил, что Турция использует ислам в своих отношениях с радикальными и экстремистскими организациями, что "вызывает некое непонимание и даже отторжение".

"Безусловно, Эрдоган, будет продолжать свою активность на исламском направлении, для него это выгодно, удобно, но и чревато самыми непредсказуемыми последствиями, в том числе в самой Турции", - сказал Малашенко.

Он добавил, что при этом "не стал бы преувеличивать исламский фактор в международной политике Турции".

"Россия и мир: профессиональный разговор" - новый совместный проект ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН и Группы "Интерфакс", в рамках которого проходит серия экспертных встреч, посвященных важнейшим событиям в мировой политике и экономике. Дискуссии с участием научных и общественных деятелей, представителей власти, проводятся ежемесячно, в онлайн-формате с прямой трансляцией на YouTube-канале.