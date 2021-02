Решение о продлении Договора СНВ-3 является примером применения на практике наработок российских "мозговых центров"- президент ИМЭМО (видео)

В рамках совместного проекта ИМЭМО - Интерфакс "Россия и мир: профессиональный разговор" состоялась пятая экспертная встреча, приуроченная к публикации ежегодного мирового рейтинга аналитических центров "Global Go To Think Tank Index Report 2020" на тему: "Российские "мозговые центры" в глобальном измерении"

Москва. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Аргументация в пользу продления ДСНВ-3 является примером применения на практике наработок "мозговых центров" России, в частности, ИМЭМО, считает президент ИМЭМО им. Е.М.Примакова РАН, академик РАН Александр Дынкин.

"ИМЭМО вместе с Институтом США и Канады - Алексей Арбатов, Сергей Рогов, Федор Войтоловский, в последние два года непрерывно били тревогу, доказывали американцам необходимость продления Договора СНВ-3. И мы это недавно увидели", - сказал Дынкин в понедельник на пятой экспертной встрече, приуроченной к публикации ежегодного мирового рейтинга аналитических центров "Global Go To Think Tank Index Report 2020" на тему: Российские "мозговые центры" в глобальном измерении в рамках совместного проекта ИМЭМО-"Интерфакс" "Россия и мир: профессиональный разговор"

В свою очередь директор ИМЭМО Федор Войтоловский, также принимающий участие в экспертной встрече, отметил, что институт старается играть активную роль в конкуренции "мозговых центров".

"Сейчас наблюдается новый этап, глобальный этап развития "мозговых центров". Формируется мощный рынок внешнеполитической экспертизы, аналитики. Здесь возникает конкуренция. Конечно, большинство "мозговых центров" работают или на правительства своих стран, или на крупные корпорации, или на тех и на других. Но при этом они являются важным субъектом международных коммуникаций, участия в конкуренции, в борьбе идей", - сказал он.

"В этом смысле мы входим в новый этап глобальной конкуренции структур научного анализа мировой экономики, политики, международных отношений, вопросов безопасности. ИМЭМО тоже старается играть в этой конкуренции активную роль", - отмечает аналитик.

Директор Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Валерий Гарбузов подчеркнул в ходе встречи, что "мозговые центры" должны не только "сидеть в башне из слоновой кости и писать", но и обладать функцией убеждения.

Он отметил, что власти пытаются использовать деятельность центров избирательно, только тогда, когда возникают трудности.

По мнению директора ИСКРАН, необходимо создавать такую систему, при которой "практически все политические решения, которые касаются внешнеполитического поведения государств, международных отношений, постоянно сопровождались бы экспертным анализом".

"Думаю, что и для нашей страны это тоже было бы очень важно", - сказал Гарбузов.

Он напомнил, что события реальной жизни - холодная война, Карибский кризис - в свое время подтолкнули к созданию ИСКРАН, внешнюю политику в отношении США необходимо было формировать на основе знаний, и это дало свои плоды.

Со своей стороны ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов высказал мнение о том, что российские "мозговые центры" недооценены в мире. И в большей степени эта проблема связана с тем, что работы публикуются преимущественно на русском языке.

"Во-первых, я считаю, что наши think tanks российские недооценены сегодня. И недооценены они в силу целого ряда причин, о которых все хорошо знают. Я в данном случае даже не имею в виду какую-то идеологическую или политическую составляющую, но дело в том, что всё-таки сегодня основная наука мировая, она на английском языке, так получилось", - сказал академик РАН.

Он отметил, что, например, в Китае, этот вопрос удалось решить.

"Сегодня китайские исследователи публикуются активно и в журналах китайского, локального происхождения, на английском языке. Поэтому их работы достаточно хорошо известны за рубежом. И поэтому когда эксперты оценивают деятельность того или иного think tank, они, конечно, имеют возможность обратиться к источнику, к первоисточнику, эти публикации посмотреть", - продолжил Торкунов.

"И вот в этом смысле, мне кажется, нам надо какие-то кардинальные меры предпринять, потому что у нас очень много интересных работ, которые выпускают и наши исследовательские институты, и наши университеты. Но, главным образом, их потребителем является только публика российская, читающая на русском языке. До зарубежного читателя и наблюдателя, исследователя, они всё-таки доходят страшно редко", - сказал он.

Президент ИМЭМО РАН, академик РАН Александр Дынкин согласился с выступающим.

"Я согласен, что основная проблема для наших мозговых центров то, что, конечно, мы очень редко имеем возможность перевести наши работы на английский язык. Поэтому их цитирование, их циркулирование, безусловно, ограничено", - сказал он.