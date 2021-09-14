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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Трехдневный период голосования осложняет работу наблюдателей - подмосковное отделение "Справедливой России - За правду"

Наблюдение за выборами усложняет введение трехдневного голосования, а также открытие участков вне помещений, заявил заместитель председателя Московской областной думы, руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия - За правду" Игорь Чистюхин.

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Наблюдение за выборами усложняет введение трехдневного голосования, а также открытие участков вне помещений, заявил заместитель председателя Московской областной думы, руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия - За правду" Игорь Чистюхин.

"Чем отличаются эти выборы от всех предыдущих: это три дня голосования. Это кардинально усложняет перед нами задачу. Одно дело - мотивировать людей на то, чтобы провести наблюдение с 8 утра до 23:00 - 24:00. (…) Другое дело, когда мы говорим о трех днях голосования: пятница, суббота и воскресенье. Для нас абсолютно непонятно, как контролировать сохранность бюллетеней, по которым люди проголосуют в пятницу", - сказал Чистюхин во вторник на онлайн пресс-конференции, посвященной наблюдению за выборами, в центральном офисе "Интерфакса".

По его словам, также работу наблюдателей затрудняет голосование вне помещений для голосования.

"К примеру, в своем округе (…) я подобрал по два наблюдателя на каждый избирательный участок, у меня их порядка 180. С трудом, но я нашел 300 с лишним наблюдателей, по два на участок. И вдруг избирательная комиссия буквально два дня назад принимает решение о том, чтобы сформировать еще 70 избирательных участков вне помещения для голосования. Прекрасно понимая, что на них мне надо еще 140 человек найти для обеспечения контроля", - отметил Чистюхин.

Он уточнил, что всего в Московской области насчитывается более 4 тыс. избирательных участков, а с учетом участков вне помещения, их число может возрасти до 6-7 тыс.

По словам Чистюхина, для упрощения работы на избирательных участках партия также выходила с инициативой увеличить число комплексов переработки избирательных бюллетеней (КОИБов).

"У нас в Московской области до сих пор всего четверть избирательных участков обеспечена КОИБами - когда человек опускает бюллетень и тут же программа считывает, как он проголосовал. Это упрощает работу членов избирательных комиссий, потому что, когда голосование заканчивается, нажимается кнопка и распечатываются итоги голосования в этом КОИБе. Люди могут в 21:00 уже закончить подсчет голосов", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на предстоящих выборах в сентябре в Подмосковье будут использовать более тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Чистюхин также обратил внимание на недостаточное информирование жителей Подмосковья о времени и месте проведения голосования.

"В Москве мы едем, видим плакаты, что выборы 19 сентября. В Московской области практически полное отсутствие информации. Есть плакаты кандидатов, есть какие-то агитационные печатные материалы, которые распространяют кандидаты. Но со стороны власти, избирательной комиссии, которая призвана обеспечить процесс выборов, информирование избирателей - где и когда будут проходить выборы, к сожалению, полное отсутствие информации", - заявил он.

Партия "Справедливая Россия - За правду" реализует проект "Справедливый наблюдатель", направленный на подготовку координаторов наблюдения в регионах, а также наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса, которые будут участвовать в многодневном голосовании на выборах депутатов Госдумы.

Пресс-центр

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