Мелания Трамп заявила, что участвовала во всех этапах подготовки миссии в Алешках

Мелания Трамп Фото: Peter Zay/Anadolu via Getty Images

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Супруга американского президента Мелания Трамп в четверг заявила, что принимала участие во всех этапах подготовки гуманитарной миссии в городе Алешки в Херсонской области.

"Я участвовала во всех этапах подготовки: изучала планы по разминированию, спутниковые снимки, участвовала в оценке дорог и обсуждении маршрутов эвакуации, доступа к больницам, транспортным средствам и медикаментам," - сказала она в Белом доме.

Она добавила, что ее также информировали о датах проведения операции.

Вечером 30 октября в Алешках завершилась гуманитарная миссия, в ходе которой жителей города вывезли организованной колонной по специальному гуманитарному коридору. В миссии участвовали уполномоченные по правам человека в РФ Яна Лантратова и Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец.