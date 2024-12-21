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Белоусов заявил, что структуры "народного ОПК" поставили в ВС РФ более 65 видов изделий

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Структурами "народного ОПК" в российские вооруженные силы поставлено свыше 65 видов продукции, сообщило Минобороны РФ со ссылкой на главу военного ведомства Андрея Белоусова.

"С апреля по настоящее время в войска поставлено более 65 видов изделий - 31 вид БпЛА, включая три разведывательных, восемь наземных робототехнических комплексов, два вида средств радиоэлектронной разведки, 20 систем РЭБ, 4 вида безэкипажных катеров", - говорится в его сообщении, распространенном в субботу по итогам заседания Техсовета военного ведомства и "Народного фронта".

Как отмечает Минобороны, Белоусов "дал высокую оценку новым механизмам ускоренного внедрения перспективных образцов вооружения и техники, разработанных народным ОПК в интересах Вооруженных сил РФ".

По словам министра, в ходе СВО широкое развитие получили беспилотные системы воздушного, наземного и морского базирования. "В первую очередь они применяются в тактическом звене для решения разведывательных, ударных и транспортных задач. Используются как средства борьбы и сетевого информационного обмена", - заявил он.

По его словам, в рамках традиционной схемы, которая предусматривает длительный, строго регламентированный процесс разработки, испытаний и постановки на производство, обеспечить войска этими средствами крайне затруднительно. "Поэтому их развитие, в первую очередь, FPV-дронов осуществляется в рамках проектов, объединяющих усилия волонтеров, меценатов, "народного ОПК" и министерства обороны", - сказал Белоусов.

Он добавил, что такую работу координирует Технический совет "народного ОПК".

Как отметил Белоусов, "благодаря работе Техсовета сформировалось порядка 30 высокотехнологичных независимых команд, способных выпускать серийную продукцию и решать перспективные задачи, поставленные министерством обороны".

Минобороны РФ Андрей Белоусов
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