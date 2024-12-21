В МВД сообщили о задержании бывшего замглавы Минпросвещения

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, речь идет о Денисе Грибове

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-замминистра просвещения РФ, подозреваемого в многомиллионном хищении бюджетных средств, сообщил в субботу пресс-центр МВД России.

Задержание было проведено в одном из столичных аэропортов, бывший замминистра находился в федеральном розыске, говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант совместно с сообщниками - бывшим проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, - разработали криминальную схему по хищению средств. Они были выделены из бюджета РФ на развитие профессионального образования.

Бюджетные средства в размере свыше 54 млн рублей были похищены и распределены между подозреваемыми, отметили в полиции.

В пресс-службе заявили, что участники группы заключили госконтракт на проведение стажировок педагогических работников, реализующих образовательные программы, которые были предусмотрены в рамках одного из федеральных проектов. "В действительности необходимые мероприятия не проводились. Для подтверждения выполнения работ сообщники подготовили фиктивную отчетную документацию", - сообщили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 статьи 159 УК РФ).

"Недавно столичные оперативники задержали трех участников преступной деятельности. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в полиции.

При этом экс-замминистра успел скрыться от следствия за пределами РФ, ему заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в федеральный розыск. По прилете из-за границы мужчина был задержан.

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, речь идет о Денисе Грибове. "Он был освобождён от должности в августе 2024 года и объявлен в розыск", - пояснил собеседник агентства.