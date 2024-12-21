Поиск

В МВД сообщили о задержании бывшего замглавы Минпросвещения

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, речь идет о Денисе Грибове

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-замминистра просвещения РФ, подозреваемого в многомиллионном хищении бюджетных средств, сообщил в субботу пресс-центр МВД России.

Задержание было проведено в одном из столичных аэропортов, бывший замминистра находился в федеральном розыске, говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант совместно с сообщниками - бывшим проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, - разработали криминальную схему по хищению средств. Они были выделены из бюджета РФ на развитие профессионального образования.

Бюджетные средства в размере свыше 54 млн рублей были похищены и распределены между подозреваемыми, отметили в полиции.

В пресс-службе заявили, что участники группы заключили госконтракт на проведение стажировок педагогических работников, реализующих образовательные программы, которые были предусмотрены в рамках одного из федеральных проектов. "В действительности необходимые мероприятия не проводились. Для подтверждения выполнения работ сообщники подготовили фиктивную отчетную документацию", - сообщили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 статьи 159 УК РФ).

"Недавно столичные оперативники задержали трех участников преступной деятельности. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в полиции.

При этом экс-замминистра успел скрыться от следствия за пределами РФ, ему заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в федеральный розыск. По прилете из-за границы мужчина был задержан.

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, речь идет о Денисе Грибове. "Он был освобождён от должности в августе 2024 года и объявлен в розыск", - пояснил собеседник агентства.

МВД России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Семь человек стали жертвами ДТП в Луганской народной республике

Бывший замглавы Минпросвещения Грибов арестован на два месяца

Бывший замглавы Минпросвещения Грибов арестован на два месяца

Что произошло за день: суббота, 21 декабря

МЧС заявило о завершении уборки мазута на крымском побережье

Власти ввели режим ЧС муниципального характера в Керчи из-за выброса мазута на берег

Волонтеры очистили от нефтепродуктов три километра пляжей на Кубани

Волонтеры очистили от нефтепродуктов три километра пляжей на Кубани

Выброс мазута с потерпевших крушение танкеров зафиксирован на берегу Крыма

Более 350 попавших в мазут птиц спасены на пляжах Кубани

Более 350 попавших в мазут птиц спасены на пляжах Кубани

"Газпром" второй раз за месяц обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

"Газпром" второй раз за месяц обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

Малый ракетный корабль "Туча" принят в состав ВМФ России

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5583 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2065 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });