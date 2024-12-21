Что произошло за день: суббота, 21 декабря

Атака БПЛА в Татарстане, задержание бывшего замглавы Минпросвещения, обнаружение мазута на крымском побережье

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Восемь атак БПЛА было совершено утром в субботу на объекты в Татарстане, сообщил оперштаб. По данным Минобороны РФ, над Казанью были нейтрализованы шесть дронов ВСУ. Мэрия Казани сообщала о пожарах в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. В их числе - ЖК "Лазурные небеса", днем там было ликвидировано открытое пламя, но вход в здание закрыли до утра.

- В МВД сообщили о задержании бывшего замглавы Минпросвещения по подозрению в хищении более 54 млн рублей. Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, речь идет о Денисе Грибове, который был освобожден от должности в августе и объявлен в розыск.

- Береговая линия на Кубани загрязнена мазутом уже на протяженности 54 км. По оценке главы Краснодарского края, на сбор нефтепродуктов с пляжей может уйти около месяца. Спасены более 700 птиц.

- На Керченском полуострове был зафиксирован выброс мазута на берег у мыса Змеиный и крепости Ени-Кале. В Керчи был введен режим ЧС муниципального характера. На побережье городского округа собрали более 700 кг мазута. В МЧС сообщили, что уборка мазута на крымском побережье завершена.

- И. о. президента Абхазии обратился к РФ с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии.

- Число погибших в Магдебурге из-за врезавшегося в толпу автомобиля достигло пяти, пострадали 200 человек.

- Владислав Дикиджи впервые выиграл чемпионат России по фигурному катанию. Он завоевал золото в соревновании одиночников.