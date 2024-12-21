Пасечник назвал число пострадавших в результате автоаварии в ЛНР

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Семь человек погибли, девять получили ранения в результате аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Антрацитовском районе Луганской народной республики, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Сегодня на трассе Ровеньки - Дьяково произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым микроавтобусом Ростов-Красный Луч. В результате аварии пострадали 16 человек: семеро погибли, девять получили ранения различной степени тяжести", - сообщил Пасечник в своем телеграм-канале в субботу вечером.

Ранее в субботу в Управлении Следственного комитета РФ по ЛНР сообщили о гибели семи человек в результате ДТП в регионе.