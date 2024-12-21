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Семь человек стали жертвами ДТП в Луганской народной республике

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Семь человек погибли в результате аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе "Должанский-Киев" в Антрацитовском районе Луганской народной республики, сообщила в субботу пресс-служба Следственного управления СК России по ЛНР.

"Сегодня в вечернее время на трассе "Должанский-Киев" в районе села Дьяково Антрацитовского муниципального округа произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля. По предварительной информации, в результате ДТП от полученных травм скончались семь человек, в том числе оба водителя транспортных средств", - говорится в сообщении.

Состояние остальных пассажиров автомобилей устанавливается.

"На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета России по ЛНР, организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии", - добавили в пресс-службе.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник прокурора ЛНР по связям со СМИ Елена Усачева.

ЛНР
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