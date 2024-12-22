Уголовное дело о сходе более 40 грузовых вагонов возбудили в Забайкалье

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в Забайкалье возбудили уголовное дело по факту схода 42 вагонов грузовых поездов, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР в воскресенье.

"Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент случился в воскресенье утром на перегоне станций Бушулей - Жирекен в Чернышевском районе Забайкальского края. Люди в этом происшествии не пострадали. Движение закрыто в обоих направлениях, нарушена контактная сеть.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура уточнила, что на 6623 км Забайкальской железной дороги столкнулись два состава грузовых поездов.

"У первого состава сошло 35 вагонов, у второго - семь вагонов, груженых углем", - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, на место происшествия выехал восстановительный поезд. Угрозы экологической безопасности нет.