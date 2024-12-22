Произошла задержка двух поездов из-за схода с рельсов вагонов в Забайкалье

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирские поезда, следующие по маршрутам "Владивосток - Москва" и "Москва - Владивосток", задерживаются из-за схода с рельсов вагонов грузовых поездов в Забайкалье, сообщается в официальном телеграм-канале Забайкальской железной дороги.

"В настоящее время задерживаются поезда №9 "Владивосток - Москва" и №10 "Москва - Владивосток". На станциях Зилово и Чернышевск для пассажиров этих поездов было организовано питание", - говорится в сообщении. Пассажиров информируют о задержках и движении поездов посредством смс-сообщений.

Как сообщалось, в воскресенье утром на перегоне станций Бушулей - Жирекен в Чернышевском районе Забайкальского края столкнулись два состава грузовых поездов. Сошли 42 вагона. Люди в этом происшествии не пострадали. Движение закрыто в обоих направлениях, нарушена контактная сеть.

На месте происшествия идут работы по ликвидации последствий. В них задействовано более 40 железнодорожников, три восстановительных поезда, а также другая спецтехника.

По факту аварии Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ).