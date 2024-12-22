Более 170 домов остались из-за аварии без холодной воды в Саратове
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Коммунальные службы Саратова устраняют повреждение на городском водопроводе. Холодное водоснабжение ограничено жителям 172 домов, сообщили в прокуратуре области "Интерфаксу".
Авария произошла в микрорайоне Первый Пугачевский поселок, сообщает телеграм-канал мэрии.
Аварийно-восстановительные работы на сетях проводит муниципальное предприятие "Саратовводоканал". Завершить ремонт планируется до 20:00 воскресенья.
Прокуратура контролирует ход ремонтных работ.
В Саратове сейчас минус 1 градус.