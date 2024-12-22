После аварии восстановлено холодное водоснабжение более 170 домов в Саратове

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Коммунальные службы Саратова устранили повреждение на городском водопроводе, из-за которого было ограничено холодное водоснабжение жителям 172 домов.

"Водоснабжение микрорайона полностью восстановлено", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

Авария произошла утром в воскресенье в Первом Пугачевском поселке, без холодной воды остались жители 172 домов. Прокуратура контролировала ход ремонтных работ. В Саратове сейчас минус 2 градуса.