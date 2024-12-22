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"Роскосмос" сообщил, что на орбите вводят в штатную работу аппаратуру для эксперимента

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Государственная корпорация "Роскосмос" сообщила в воскресенье, что на орбите идет ввод в штатную работу аппаратуры для научного эксперимента "Монитор всего неба" (МВН).

По ее данным, во время выхода в открытый космос с борта МКС 19 декабря Алексей Овчинин и Иван Вагнер установили на внешней поверхности модуля "Звезда" моноблок СПИН-Х1-МВН - часть эксперимента "Монитор всего неба". "На следующий день космонавты подключили аппаратуру МВН к телеметрической системе станции. Затем с Земли был включен блок управления", - сказано в сообщении госкорпорации в телеграм-канале.

"Роскосмос" информирует, что специалисты Центра управления полетами и ИКИ РАН выполняют анализ телеметрической информации и "ведут подготовку к следующим операциям по введению МВН в штатную работу".

"Монитор всего неба" - космический эксперимент, который проводит Институт космических исследований (ИКИ) РАН. Его цель - измерить поверхностную яркость космического рентгеновского фона (КРФ) с точностью до 1%.

Главный прибор для эксперимента - рентгеновский монитор СПИН-Х1-МВН. Он включает четыре модуля полупроводниковых рентгеновских детекторов, над которыми установлены коллиматоры - трехслойные оболочки цилиндрической формы, которые ограничивают поле зрения инструмента и уменьшают влияние фона заряженных частиц.

Ранее сообщалось, что за три года проведения эксперимента, как ожидается, будет набрана достаточная статистика, чтобы измерить величину поверхностной яркости КРФ.

Роскосмос Монитор всего неба МКС
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