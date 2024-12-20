Космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на борт МКС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер завершили работы в открытом космосе по установке и демонтажу научной аппаратуры на внешней поверхности Международной космической станции (МКС), сообщает "Роскосмос" в пятницу.

"Рентгеновский спектрометр установлен - выход в открытый космос завершен", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале госкорпорации.

Овчинин и Вагнер установили рентгеновский спектрометр на модуле "Звезда" для эксперимента "Монитор всего неба". На модуле "Поиск" космонавты демонтировали два устройства экспонирования эксперимента "Тест" и две панели эксперимента "Выносливость", а также сняли научную аппаратуру эксперимента "Контроль".

Кроме того, в ходе работ была задействована рука-манипулятор ERA - космонавт Овчинин, разместившись в переносном рабочем месте манипулятора, оттолкнул в космос демонтированное оборудование. Роботизированной рукой с борта МКС управлял космонавт Александр Горбунов.

Космонавты не успели перенести внешний пульт управления манипулятором ERA, который установлен на многоцелевом модуле "Наука".

Продолжительность выхода составила 7 часов 17 минут. Выход космонавтов начался накануне в четверг в 18:36 по Москве.

Для Овчинина данный выход стал вторым в космической карьере, для Вагнера - первым.