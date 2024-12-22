Поветкин покинул пост замгубернатора Вологодской области

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин заявил, что завершил деятельность в должности заместителя губернатора Вологодской области.

"Друзья, хочу сразу снять все вопросы! Дорогие вологжане! Спасибо, что приняли меня на своей земле. Наш общий путь, хоть был и не долгим, но я надеюсь, что успел зажечь в вас искру патриотизма, донести важность занятия спортом и любви к родине. Продолжайте развивать спорт, поддерживать нашу молодежь, воспитывать их в правильных традиционных ценностях!" - заявил Поветкин в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Еще раз всем спасибо, я же сосредоточусь на своей семье, на своем доме. В добрый путь! Обнял!" - добавил он.

О назначении 45-летнего Поветкина было объявлено в середине мая.