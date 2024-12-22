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Путин проводит в Кремле переговоры с премьером Словакии Фицо

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле находящегося с рабочим визитом в Москве премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в настоящее время в Кремле идут переговоры Путина и Фицо, встреча проходит в формате "один на один".

В интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину пресс-секретарь президента уточнил, что эти переговоры были запланированы несколько дней назад.

Представитель Кремля воздержался от ответа на вопрос, какие вопросы обсуждаются на встрече Путина и Фицо, предложив дождаться окончания беседы.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Фицо собирается встретиться с Путиным, чтобы обсудить вопросы газового транзита.

20 декабря премьер Словакии заявил, что, если Украина не разрешит транзит российского газа через свою территорию, между двумя странами может возникнуть конфликтная ситуация.

Ранее сообщалось, что Словакия объединила пул компаний газовой отрасли своей и соседних стран - поставщиков, потребителей, операторов газопроводов из Австрии, Венгрии, Италии - для поддержки продолжения транзита российского газа через Украину.

Словакия получает российский газ через Украину. Долгосрочный транзитный контракт "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" истекает в этом году, и киевские власти неоднократно заявляли, что не намерены его продлевать.

Владимир Путин Роберт Фицо
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