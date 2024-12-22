Что произошло за день: воскресенье, 22 декабря

Переговоры Путина и Фицо, гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию, продолжающиеся работы по очистке побережья от мазута на Кубани и в Крыму

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Дмитрий Песков не уточнил, какие вопросы на повестке встречи.

- Владимир Путин заявил, что организаторы атаки БПЛА на Казань столкнутся с кратно большими ответными разрушениями в своей стране.

- Гуманитарные поставки электроэнергии из РФ в Абхазию начнутся с понедельника.

- Около 30 укрытий в Казани оказались недоступны для жителей в субботу во время атаки БПЛА.

- Спасатели и волонтеры собрали с пляжей Краснодарского края более 17 тысяч тонн грунта и песка, загрязненных мазутом. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что в первую очередь сейчас будут убирать вторичные выбросы мазута: это более жидкая смесь и она находится в воде. Между тем на крымском побережье также снова зафиксированы выбросы. В краснодарский "Сафари-парк" прибыли первые 150 птиц, которых спасли в Анапе.

- Пострадавшие при падении Ан-2 на Камчатке получили травмы, не опасные для жизни.

- В Московской области запустили дорожный обход деревни Малые Вязёмы.

- Новые терминалы внутренних авиалиний открылись в аэропортах Магадана, Ставрополя и Чебоксар.