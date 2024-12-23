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Глава Петербургского НИИ вакцин осужден на девять лет за покушение на взятку

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Головинский районный суд Москвы отправил на девять лет в колонию строгого режима исполняющего обязанности директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Евгения Маковского по делу о покушении на получение взятки, сообщили в суде в понедельник.

"Приговором Головинского районного суда города Москвы Евгений Маковский признан виновным по части 3 статьи 30, части 6 статьи 290 УК РФ, и (ему - ИФ) назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Также осужден второй фигурант дела. Игорь Рудых, обвиняемый по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, добавили в суде.

Как сообщалось, в мае текущего года к 9,5 годам колонии и штрафу в 29,9 млн рублей был приговорен экс-заместитель директора Петербургского НИИ вакцин Андрей Васильев. Он был признан виновным в получении взятки от коммерсанта лично и через посредника свыше 36 млн рублей за победу организации в закупке инкубационных куриных яиц.

Кроме того, в сентябре 2023 года по обвинению в растрате был арестован бывший директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин. По версии следствия, он причинил учреждению ущерб почти на 437 млн рублей.

Петербург Евгений Маковский Головинский суд Москва Петербургский НИИ вакцин и сывороток
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