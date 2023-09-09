Арестован экс-директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Бывший директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Виктор Трухин заключен под стражу в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в субботу в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский районный суд города избрал ему меру пресечения по 7 ноября", - сказал собеседник агентства.

Трухин подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). По версии следствия, он своими действиями причинил НИИ вакцин и сывороток ущерб на сумму почти 437 млн рублей.

По информации пресс-службы, Трухин просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Он сотрудничает со следствием.

Несколько дней назад СМИ сообщили о пропаже Трухина. Накануне ФМБА заявило об увольнении Трухина после плановой проверки.