Сочи получит 2,6 млрд рублей на модернизацию водоснабжения

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Фонд развития территорий одобрил заявку Краснодарского края на получение финансовой поддержки для модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе ФРТ.

"Средства Фонда направят на проведение масштабных работ в городе-курорте Сочи. Там построят и реконструируют 21,1 км сетей водоснабжения и водоотведения. В результате качество коммунальных услуг улучшится для порядка 239 тыс. жителей Сочи. Общая стоимость работ составляет 4 млрд рублей. Объем финансовой поддержки за счет средств ФРТ – 2,6 млрд рублей", - сообщили в фонде.

Там уточнили, что на эти средства планируется построить магистральный водовод от резервуаров "Чайфабрика" до границ Адлерского района Сочи, а также обеспечить водоснабжением район "Благодать". Кроме того, предусмотрены реконструкция и строительство объектов ЖКХ и инженерных сетей в Адлерском районе, а также возведение магистрального канализационного коллектора в микрорайоне Соболевка Хостинского района.

ФРТ выступает оператором программы модернизации коммунальной инфраструктуры. По ней регионы получают финансовую поддержку на обновление и строительство инженерных сетей и объектов коммунальной сферы. На сегодняшний день ФРТ одобрил заявки 63 регионов.