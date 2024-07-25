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Жителям двух районов Сочи на сутки ограничили подачу воды из-за аварии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Жители Центрального и Хостинского районов Сочи столкнутся с перебоями поставки водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщает пресс-служба МУП "Водоканал Сочи" в четверг.

"На магистральном водоводе диаметром 500 мм, пролегающего вблизи улицы Пластунская, был обнаружен прорыв", - говорится в сообщении.

Эта коммуникация обеспечивает ресурсом территории Центрального и Хостинского районов.

"На время ремонта работа насосного оборудования будет приостановлена, а система водоводов опустошена", - отмечается в сообщении.

Вследствие этого жители более ста улиц могут столкнуться с перебоями водоснабжения.

Завершить ремонтные работы планируется к 05:00 следующих суток. Восстановить подачу ресурса в полном объеме – во второй половине пятницы, 26 июля, сообщает пресс-служба.

Сочи
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