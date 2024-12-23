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Белоруссия и Россия обсуждают унификацию производства компонентной базы в автопроме

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия объединят усилия для развития автомобильных предприятий, сообщил "БелТА" министр промышленности республики Александр Ефимов.

"Мы договариваемся с российскими коллегами, объединяем усилия с целью развития наших автомобильных предприятий", - сказал он.

"Для этого мы должны унифицировать компонентную базу, комплектующие, которые будем применять на конечных сборочных производствах. Будем пристально заниматься развитием автомобильной тематики", - добавил Ефимов.

Ранее в декабре белорусский Минпром сообщал, что на переговорах Ефимова и главы Минпромторга России Антона Алиханова было подписано соглашение, регулирующее единые подходы в развитии автомобилестроения двух стран. Другие подробности не уточнялись.

Белоруссия Минпромторг Антон Алиханов Александр Ефимов Минпром
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