Белоруссия и РФ завершают подготовку нового пакета совместных импортозамещающих проектов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Союзном государстве готовится новый пакет белорусско-российских проектов в сфере импортозамещения, сообщил министр промышленности Белоруссии Александр Ефимов в эфире гостелеканала "Первый информационный".

"Мы вместе реализовываем на сегодняшний день 27 импортозамещающих интеграционных проектов. Они в достаточно высокой степени реализации. По итогам встречи глав государств есть определенное видение по пулу дополнительных проектов", - сказал глава белорусского Минпрома.

"В настоящий момент мы заканчиваем формализацию этого пула проектов", - добавил он.