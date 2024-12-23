Москвичей предупредили о звонках, склоняющих к преступлениям под видом помощи правоохранительным органам

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Московская прокуратура в связи с рядом инцидентов, связанных с действиями мошенников, напомнила, что правоохранительные органы никогда не привлекают граждан к содействию по телефону.

"Прокуратура Москвы разъясняет, что правоохранительные органы никогда не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров и не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами", - заявили в ведомстве в понедельник.

В прокуратуре подчеркнули, что "телефонные звонки такого рода являются противоправными и направлены на вовлечение граждан в совершение преступлений".

"Разъясняем, что за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшие причинение значительного ущерба, статьей 167 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность и наказание вплоть до лишения свободы", - сказали в ведомстве.

Напоминание прокуратуры выпущено в связи с рядом инцидентов в столичном регионе, когда обманутые телефонными мошенниками граждане, думая, что сотрудничают с правоохранительными органами, взрывали петарды в общественных местах, в том числе в банках.

В прокуратуре заявили, что "эти действия совершены по так называемым "указаниям", поступившим по телефону". "Звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов и кредитных учреждений, и под различными предлогами, в том числе якобы возврата похищенных денежных средств, погашения кредитных обязательств, оказания содействия в задержании преступников, склоняли граждан к совершению преступлений", - разъяснили в ведомстве.