Поиск

Москвичей предупредили о звонках, склоняющих к преступлениям под видом помощи правоохранительным органам

Москвичей предупредили о звонках, склоняющих к преступлениям под видом помощи правоохранительным органам
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Московская прокуратура в связи с рядом инцидентов, связанных с действиями мошенников, напомнила, что правоохранительные органы никогда не привлекают граждан к содействию по телефону.

"Прокуратура Москвы разъясняет, что правоохранительные органы никогда не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров и не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами", - заявили в ведомстве в понедельник.

В прокуратуре подчеркнули, что "телефонные звонки такого рода являются противоправными и направлены на вовлечение граждан в совершение преступлений".

"Разъясняем, что за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшие причинение значительного ущерба, статьей 167 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность и наказание вплоть до лишения свободы", - сказали в ведомстве.

Напоминание прокуратуры выпущено в связи с рядом инцидентов в столичном регионе, когда обманутые телефонными мошенниками граждане, думая, что сотрудничают с правоохранительными органами, взрывали петарды в общественных местах, в том числе в банках.

В прокуратуре заявили, что "эти действия совершены по так называемым "указаниям", поступившим по телефону". "Звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов и кредитных учреждений, и под различными предлогами, в том числе якобы возврата похищенных денежных средств, погашения кредитных обязательств, оказания содействия в задержании преступников, склоняли граждан к совершению преступлений", - разъяснили в ведомстве.

Прокуратура Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уголовное дело возбуждено против главы подразделения Центрального ЖКУ Минобороны РФ

Группа AGR отзывает в РФ 55,7 тыс. автомобилей Volkswagen и Skoda

Группа AGR отзывает в РФ 55,7 тыс. автомобилей Volkswagen и Skoda

Мосгорсуд смягчил приговор экс-главе "Автодора" Сергею Кельбаху

В грунте "Белого пляжа" Анапы оказалось до 15% содержания мазута

Президент РФ заявил о необходимости донастройки льготных программ кредитования

Сочи получит 2,6 млрд рублей на модернизацию водоснабжения

Сочи получит 2,6 млрд рублей на модернизацию водоснабжения

Гидрометцентр ожидает, что теплая зима в европейской части РФ ухудшит условия для озимых

ВТБ направит на строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург свыше 400 млрд руб.

ВТБ направит на строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург свыше 400 млрд руб.

Два человека погибли, четверо пострадали при взрыве на заводе в Абакане

Взрыв произошел на бывшем опытно-механическом заводе в Абакане

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России35 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии126 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2066 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });