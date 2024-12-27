В Москве телефонные мошенники чаще обманывают пожилых женщин

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Москве пожилые женщины чаще других становились жертвами телефонных аферистов среди жителей столицы в 2024 году, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, приводя данные за 11 месяцев.

Прокурорам известно о более чем 47 тысячах случаев дистанционного обмана. В 25 916 ситуациях пострадали пожилые женщины. Остальные преступления были совершены против мужчин и организаций.

"Чаще от дистанционных хищений страдают пожилые люди старше 66 лет - 10154 потерпевших. В возрасте 36-45 лет - 8012, 26-35 - 6625, 18-25 - 6933, 46-55 - 6076, 56-65 - 6631, несовершеннолетние - 200", - говорится в сообщении.

Прокуратура Москвы напоминает, что не нужно выполнять указания неизвестных лиц по телефону, осуществлять переводы и устанавливать на мобильный телефон программы или приложения по просьбе звонящих.