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Попова отметила, что последствия COVID-19 недостаточно изучены

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Последствия заболевания коронавирусной инфекций COVID-19 для организма пока недостаточно изучены, поэтому при недомогании необходимо обратиться к врачу, чтобы он назначил правильное лечение, заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Коронавирус 2019 года он, собственно, таким и стал – как сезонный. Но последствия его пока недостаточно изучены, он достаточно тяжело течет. Поэтому относиться к нему как к легкому какому-то насморку совершенно не следует. Нужно, чтобы врач разобрался, что у вас: COVID, грипп или какой-то более легкий вирус, который можно перенести, ненадолго отвлекаясь от работы. Или это требует серьезного медицинского вмешательства", - сказала Попова в понедельник в интервью радио "Комсомольская правда".

Глава ведомства подчеркнула, что в РФ "есть специальные средства лечения сегодня: и для COVID отечественный препарат, и для гриппа А отечественный препарат".

"Но это разные препараты. И для того, чтобы понять, что именно пить, нужно сделать тесты и нужно, чтобы врач разобрался. Это важно", - отметила Попова.

По ее словам, "COVID нашел своем место в сезонной линейке". "Но мы очень пристально смотрим за всеми возбудителями, которые есть на территории РФ. Возбудителями инфекционных болезней, не за всеми вирусами, которые у нас есть, – это совершенно и невозможно, да и не очень для нашей системы важно", - сказала Попова.

Роспотребнадзор Анна Попова Коронавирус
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