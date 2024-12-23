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Глава Роспотребнадзора заявила, что нет доказательств лабораторного происхождения COVID

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Доказательств того, что вирус COVID-19 имеет лабораторное происхождение, нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Пока доказательств того, что это вирус лабораторный, что его кто-то создал и кто-то выпустил, уж точно нет. С чего все началось - пока никаких доказательств нет", - сказала Попова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Она отметила, что в работе рабочей группы Всемирной организации здравоохранения принимал участие представитель института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера, "и, на его мнение опираясь, могу сказать, что сегодня данных за такую версию нет".

Как сообщалось ранее, расследование подкомитета Конгресса США, показало, что возбудитель COVID-19 появился в лаборатории в китайском городе Ухань.

Анна Попова Роспотребнадзор Ухань коронавирус
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